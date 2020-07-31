Российский рынок акций вчера снижался, и по итогам дня индекс РТС опустился на 2,7% до 1 232 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,2% до 2 822 пунктов на фоне слабых прогнозов и роста числа инфицированных Covid-19, а также слабой макростатистики (ВВП США за 2К20 опустился на 32% г/г). Курс рубля ослаб – российская валюта подешевела на 0,8% до 73,17 руб./долл., тогда как цены на нефть шли вверх, и Brent по итогам дня прибавила 0,5% до 43,14 долл./барр. Европейские рынки акций опустились до трехмесячных минимумов (StoxxEuro600 -2,1%), американские рынки также шли вниз – индекс S&P500 опустился на 0,3%, хотя индекс Nasdaq прибавил 0,5% на фоне сильных финансовых отчетностей компаний технологического сектора.

Сегодня внешний фон неоднозначен; российский рынок акций сегодня может идти вверх: Сегодня утром азиатские рынки акций демонстрируют неоднозначную динамику, хотя в целом на биржах преобладает нисходящий тренд на фоне роста числа инфицированных Covid-19 и усиления карантинных мер, в том числе в некоторых районах Англии. Курс доллара находится на новом минимуме (индекс DXY опустился на 0,5% до 92,56), тогда как цены на нефть растут – Brent подорожала на 0,9% до 43,32 долл./барр.; идут вверх и цены на золото (+ 0,9% до 1,972 долл./унцию). С другой стороны, PMI производственного сектора Китая за июль опередил прогнозы, демонстрируя рост пятый месяц подряд. Таким образом, мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций может идти вверх на фоне роста акций компаний сырьевого сектора, в том числе производителей золота; впрочем, рост могут сдерживать негативные данные мировой макроэкономической статистики.

Сбербанк (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): финансовые результаты за 2К20 по МСФО; ПОЗИТИВНО Сбербанк вчера представил финансовые результаты за 2К20 по МСФО, которые оказались сильнее ожиданий рынка и нашего прогноза по всем основным статьям. Чистая прибыль за 2К20 составила 167 млрд руб., что на 19-27% выше консенсус-прогноза и нашей оценки при ROE на уровне 14,2%. Поддержку результатам оказало сокращение стоимости фондирования, более низкие в сравнении с ожиданиями убытки по кредитам и жесткий контроль над ра сходами. Мы считаем отчетность ПОЗИТИВНОЙ для банка. В то же время устойчивость ЧПМ в 2К20 вряд ли сохранится в дальнейшем – мы ожидаем, что давление на этот показатель начнет проявляться с 3К20 и продолжится в последующих кварталах на фоне переоценки кредитного портфеля по более низким ставкам. Это главный фактор давления на котировки акций банка, на наш взгляд, так как это сдерживает потенциал восстановления ROE до докризисных уровней.

Обзор финансовых результатов за 2К20: Чистый процентный доход вырос на 13% г/г и на 7% к/к до 398,5 млрд руб. (что на 2- 3% выше ожиданий рынка и нашего прогноза), главным образом, на фоне снижения стоимости фондирования (-60 б. п. к/к по розничным депозитам и на 40 б. п. к/к по корпоративным депозитам), а также благодаря временному снижению отчислений в АСВ. Это предполагает повышение ЧПМ на 12 б. п. к/к. Рост комиссионного дохода замедлился до 3% г/г на фоне снижения транзакционной активности в условиях карантина (особенно в апреле-мае), однако превысил прогноз на 5%. Благодаря строгому контролю над расходами рост операционных расходов сохранился на уровне всего 2% г/г, что привело к примерно неизменному коэффициенту “расходы/доходы” г/г, что прогнозировал банк ранее. Отчисления на покрытие кредитных убытков составили 133 млрд руб., что на 16-18% ниже ожиданий при стоимости риска на уровне 2,25% (-67 б. п. к/к), отражая улучшение темпов восстановления экономики в сравнении с первоначальными прогнозами. Доля невозвратных кредитов (кредитов 3 стадии) выросла всего на 10 б. п. к/к до 7,5%, а коэффициент их покрытия увеличился на 3,8 п. п. к/к до 102%. В итоге чистая прибыль за 2К20 составила 167 млрд руб., что на 19-27% выше консенсус-прогноза и нашей оценки при ROE 14,2%.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Магнит: неаудированные финансовые результаты за 2К20 по МСФО; ПОЗИТИВНО Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $15/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 616 руб./обыкновенную акцию) вчера представил неаудированные финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Выручка в целом соответствует как нашему прогнозу, так и консенсус-прогнозу рынка, тогда как EBITDA превысила их, соответственно, на 7-8%. Улучшение рентабельности (маржа EBITDA на уровне 7,9% по стандартам IAS17, что на 0,7 п. п. выше г/г) было связано со снижением промоактивности и товарных потерь, а также строгим контролем над расходами. Как ожидалось ранее, компания понизила планы по количеству новых открытий и редизайну магазинов, понизив размер плановых капиталовложений примерно на 25%, что примерно соответствует допущениям, заложенным в нашу финансовую модель компании. Мы считаем отчетность позитивной для акций компании и считаем, что она может косвенно указывать и на позитивные финансовые результаты X5. Акции прибавили в цене 37% с начала года, торгуясь по коэффициенту 6,3x EV/EBITDA 2020П, что все еще предусматривает дисконт 7% к бумагам X5, тогда как мы считаем, что возможности для дальнейшего улучшения рентабельности пока полностью не отражены в котировках.

Выручка: соответствует ожиданиям и отраслевым трендам. Выручка за 2К20 составила 387 млрд руб., что на 14% выше г/г (против 19% г/г в 1К20) и в целом соответствует нашему прогнозу и ожиданиям рынка. Рост выручки был вызван увеличением торговых площадей на 5,1% г/г и ростом LFL- продаж на 7,2% г/г, который немного замедлился с 7,8% г/г в 1К20. LfL-трафик, как ожидалось, снизился на 14% г/г, и был более чем нейтрализован ростом чека на 24,7% г/г на фоне менее частых посещений магазинов покупателями, но большим размером корзины покупок, что было характерно для отрасли в целом на фоне карантинным мер.

Рентабельность превзошла прогнозы: Валовая рентабельность выросла на 0,6 п. п. г/г до 24,4% (что на 0,4-0,8 п. п. выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка) на фоне снижения промоактивности, товарных потерь и логистических затрат. Общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке снизились на 0,6 п. п. г/г в 2К20 на фоне снижения расходов на маркетинг и аренду. Эти факторы в сочетании с увеличением плотности продаж нейтрализовали расходы на уровне 1,5 млрд руб. в связи с пандемией (расходы на санитарно-гигиенические меры и дополнительные расходы на персонал в самих магазинах), которые соответствовали негативному влиянию на рентабельность EBITDA на уровне примерно 0,4 п. п. В итоге 2К20 EBITDA (по IAS17) выросла на 25% г/г до 30,5 млрд руб. (при рентабельности EBITDA на уровне 7,9%, что на 0,7 п. п. выше г/г), что на 8-7% превосходит, соответственно, наш прогноз и ожидания рынка. Чистая прибыль за 2К20 составила 12,8 млрд руб. (по IAS17) на фоне в целом тех же факторов, что и EBITDA, а также благодаря снижению стоимости долга и прибыли по курсовым разницам в размере 1 млрд руб., полученной в связи с прямыми импортными контрактами.

Прогноз на 2020 понижен. Компания понизила свой прогноз по открытию новых магазинов до 625 магазинов на чистой основе по итогам 2020 г. (планируется открыть 150 магазинов “у дома”, 480 магазинов косметики и на 5 магазинов сократить количество супермаркетов) в сравнении с открытием 1 356 магазинов, прогнозируемом в феврале; понижен и прогноз по редизайну существующих магазинов примерно на 980 магазинов с тем, чтобы сохранить эти магазины открытыми. Тем не менее, поскольку в апреле компания уже указала на возможность понижения своего прогноза на 2020 г., мы считаем, что рынок это уже отразил в котировках, что, таким образом, свидетельствует об отсутствии риска понижения прогноза. Сейчас капиталовложения на 2020 г. ожидаются на уровне 45-50 млрд руб. против 60-65 млрд руб., которые ожидались ранее, с уменьшением инвестиций в расширение и редизайн магазинов, тогда как расходы на проекты, направленные на улучшение эффективности, не изменились (примерно 35% на развитие ИТ-инфраструктуры).

Итоги телефонной конференции:

По прогнозу менеджмента, расширение сети ускорится в 2021 г. с акцентом на прибыльность. Наберет темпы, вероятно, и активность в области сделок M&A;

Июльские тренды: началась нормализация трафика, тогда как корзина (чек) остается сильным.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Правительство изучит предложение РФБ по реформе букмекерского рынка; НЕЙТРАЛЬНО для QIWI Как сообщает газета “Коммерсант”, правительство поручило Минфину, Минэкономики, Минспорту и Федеральной налоговой службе (ФНС) изучить предложение Российской Федерации Бокса (РФБ) по поводу реформирования букмекерского рынка. Ранее в июне РФБ предложила ликвидировать существующие саморегулирующие организации (СРО) букмекеров и создать государственную некоммерческую организацию, которая будет контролировать отчисления букмекеров спортивным федерациям и лигам, а также получит надзорные функции ФНС и Роскомнадзора. Обсуждение этой инициативы должно начаться уже этой осенью. Участники рынка имеют различные мнения на этот счет: ассоциация букмекеров и Париматч выступают против изменений, так как они могут препятствовать конкуренции, тогда как Лига ставок (которая ранее была названа бенефициаром поправок) предположительно поддерживает идею регуляторных изменений в отрасли.

Предложенные регуляторные изменения находятся на начальном этапе обсуждения и консенсуса по поводу этой инициативы между игроками отрасли нет. Кроме того, на сегодняшний день в России нет общей практики получения функции контроля государственными некоммерческими организациями. Вероятность того, что предложение АБК будет принято нам представляется ниже средней. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций QIWI.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

EVRAZ: операционные результаты за 2К20; ПОЗИТИВНО EVRAZ (EVR: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £6,5/акцию) вчера представил позитивные в контексте пандемии операционные результаты за 2К20. Производство стали снизилось на 5% к/к на фоне капитальных ремонтов на EVRAZ ЗСМК и EVRAZ НТМК. Продажи стальной продукции увеличились на 5% к/к на фоне роста спроса на слябы и заготовки, объемы продаж которых выросли на 20% к/к. Продажи железорудной продукции увеличились на 26% к/к. В целом реализация готовой продукции снизились на 7% к/к; на полугодовой основе объемы реализации за 1П20 выросли на 11% г/г. Продажи угольной продукции внешним покупателям снизились на 14,6% к/к вследствие снижения объемов отгрузки европейск им потребителям на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка. Спрос на концентрат коксующегося угля был устойчив в России и в Китае.

Динамика средних цены реализации на сталь развивалась в соответствии с трендом по отрасли. Цены на сталь в российском дивизионе снизились в среднем на 16% к/к и на 11% г/г. Цены на полуфабрикаты снизились на 14% к/к, тогда как цены на продукцию железнодорожного и строительного проката снизились соответственно на 12% и 13%. В североамериканском подразделении, где продажи продукции строительного, железнодорожного и трубного проката, показали позитивную динамику, коррекция цен на сталь была более умеренной. Цены на строительную продукцию снизились на 5% к/к, тогда как цены на плоский прокат снизились на 1,4% к/к. Динамика цен на уголь соответствовала мировым бенчмаркам.

Мы считаем, что изменения в продуктовом сортаменте и фокус на внешние рынки в сочетании со снижением себестоимости на 11% к/к до $198/т должны позитивно повлиять на финансовые результаты EVRAZ. Сильное присутствие на угольном рынке при его текущей конъюнктуре неблагоприятно. Тем не менее, переход к более дорогостоящим маркам угля и близость к экспортным рынкам, особенно к рынку Китая, могут частично нейтрализовать негативное влияние внешних факторов. EVRAZ представит финансовые результаты за 2К20 6 августа.

Отношения между акционерами ГМК “Норникель” обострились; НЕЙТРАЛЬНО Генеральный директор Интерроса Сергей Батехин прокомментировал ситуацию вокруг конфликта акционеров в Норникеле (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $35,3/ГДР). Ключевые моменты: (1) отношения между Интерросом и Русалом ухудшились. (2) Русал злоупотребляет своим правом вето в совете директоров Норникеля, блокируя и задерживая крупные проекты, в том числе “Арктик Палладий” и проекты по снижению выбросов диоксида серы. (3) Интеррос считает, что фокус ОК РУСАЛ на дивидендных выплатах мешает планам развития Норникеля и проектам в области экологии. (4) Существующее акционерное соглашение будет действовать в 2020 и 2021 гг. Интеррос будет придерживаться текущего соглашения. (5) Переговоры о новом соглашении на данном этапе не ведутся. Вывод: текущее акционерное соглашение определяет размер дивидендов. Таким образом, дивидендные выплаты за 2020 и 2021 прогарантированы акционерным соглашением. Пока акционерное соглашение остается в силе, вербальные интервенции крупнейших акционеров не влияют на операционную деятельность Норильского никеля и его денежные потоки.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)