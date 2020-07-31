Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по доходности от инвестирования пенсионных накоплений в среднем проиграли частным управляющим компаниям и государственной УК «ВЭБ.РФ» — средневзвешенная доходность по портфелям накоплений НПФ в первом полугодии составила около 5,6% годовых. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные 18 фондов, на которые приходится 98,5% средств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Средневзвешенная доходность частных управляющих компаний составила 6,9% годовых, доходность расширенного портфеля ВЭБа, в котором находятся средства «молчунов», равна 7,1% годовых. Доходность портфеля госбумаг, которым также управляет ВЭБ, достигла 9,2% годовых.

У лидеров по доходности высокую долю портфеля занимают корпоративные облигации . Вложений в акции у таких фондов на конец полугодия либо не было, либо было немного (4—6%).

Гендиректор УК «Ингосстрах-Инвестиции» Фарид Юнусов также указывает, что на начало года в управлении средствами пенсионных накоплений НПФ «Социум» «акции отсутствовали, а дюрация портфелей была низкой». Однако уже в I квартале управляющая компания начала менять стратегию. По его мнению, сейчас акции — более перспективный инструмент, чем облигации, за счет высоких рисков инфляции активов в будущем на фоне запуска широкомасштабных программ выкупа активов.