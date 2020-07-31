В первом полугодии 2020 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона 71,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в рублях на сумму 317 млрд рублей. Количество ИЖК увеличилось на 1,1%, объем — на 11,8% (по сравнению с перым полугодием 2019 года), сообщает пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«Расширение ипотечного кредитования произошло на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам до исторически минимальных уровней (за январь — июнь 2020 года ставки уменьшились в среднем на 1,3 процентного пункта)», — говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2020 года заемщики Москвы получили в национальной валюте 39,1 тыс. ИЖК на сумму 200,5 млрд рублей, Московской области — 32,3 тыс. ИЖК на 116,5 млрд.

Ценовые условия предоставления ИЖК в целом в первые шесть месяцев 2020 года смягчились. В июне по сравнению с январем 2020 года ставки по рублевой ипотеке в Москве и Московской области снизились на 1,3 п. п., до 7,6% и до 7,5% соответственно.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение первого полугодия 2020 года было выдано всего три ипотечных жилищных кредита на сумму 47,9 млн рублей.

Наибольшие объемы ипотечных кредитов были выданы в феврале — марте 2020 года на фоне снижения Банком России ключевой ставки (ИЖК в рублях на сумму 143 млрд рублей). С конца апреля 2020 года реализации отложенного спроса населения на первичное жилье (особенно тех, кто планировал купить жилье в ближайшие год-полтора) способствовала программа льготной ипотеки под 6,5% (она действует до 1 ноября 2020 года), а с июня — увеличение лимита по размеру ипотечного кредита по этой программе до 12 млн рублей в Москве и Московской области. Кроме того, поддержку спросу оказала стартовавшая в марте программа сельской ипотеки, в рамках которой можно получить ипотечный кредит по ставке до 3% годовых.