Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс евро расчетами «завтра» повысился на 69 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 87,34 рубля. Он впервые достиг такого уровня с 1 апреля текущего года. Доллар на тот же момент времени прибавил 18 копеек, его курс составил 73,35 рубля. На 10:11 мск курс доллара вырос на 14 копеек и достиг 73,31 рубля, евро подорожал до 87,18 рубля (плюс 53 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра рубль частично отыгрывает потери, но этого недостаточно, чтобы переломить восходящее движение в паре доллар/рубль. По его словам, ситуация на нефтяном рынке остается стабильной, поэтому курс доллара может остаться торговаться ниже 74 рублей.

«Рубль в паре с долларом вчера падал более чем на 1,6%, однако к вечеру значительная часть потерь была выкуплена из-за улучшения внешнего фона, в том числе отскока нефти. Сейчас пара доллар/рубль находится в зоне сопротивления, чуть выше отметки 73. Не исключено, что сегодня этот уровень будет протестирован сверху вниз, и какое-то время пара будет колебаться около этой отметки с широкой амплитудой. Но это будет лишь в том случае, если внешний фон будет позитивным, а евро продолжит укрепление. Появление лишь малейшего пессимизма вызовет новое сильное падение рубля с остановкой в районе 75 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.