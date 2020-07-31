Балтинвестбанк (входит в банковскую группу Абсолют Банка) предоставил своим клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Технологическим партнером проекта подключения стал ЦФТ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Комплекс IТ-решений ЦФТ, обеспечивающих работу Балтинвестбанка в СБП, включает онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru (клиентские интерфейсы для отправки платежей и валидации входящих переводов), автоматизированную банковскую систему «ЦФТ-Банк» (зачисление переводов и управление ликвидностью), облачную платформу «Золотой короны» (информационный обмен с операционным платежным и клиринговым центром СБП)», — говорится в релизе.



