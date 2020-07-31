Агентство по страхованию вкладов 31 июля перечислило Банку России 8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом сообщается на сайте АСВ.

С учетом этой выплаты агентство в общей сложности направило на погашение кредита ЦБ 367 млрд рублей, в том числе в 2020 году — 109 млрд. Остаток задолженности составляет 475 млрд рублей.

В 2015—2017 годах регулятор предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Центробанка был получен 23 октября 2017 года; в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



В общей сложности в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей АСВ получило 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на страховые выплаты вкладчикам, поясняют в агентстве.