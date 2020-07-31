Котировки акций Apple обновили исторический максимум и вывели компанию на первое место в мире по рыночной капитализации, передает РБК .

На торгах 31 июля акции Apple прибавили в цене более 7%, котировки превысили 412 долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. Бумаги технологической компании установили новый ценовой максимум.

Рыночная капитализация Apple составила 1,786 трлн долларов — теперь это самая дорогая публичная компания в мире. Ранее самая высокая рыночная капитализация (1,76 трлн долларов) была у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, указывает Reuters.

Акции Apple растут в цене на фоне успешного отчета за II квартал. Компания превзошла прогнозы аналитиков по выручке (59,69 млрд долларов при ожидавшихся 52,25 млрд) и прибыли на акцию (2,58 доллара при прогнозе в 2,04).

Также Apple объявила о предстоящем сплите акций в пропорции 4 к 1. Он произойдет во второй половине августа 2020 года.



В 2020 году бумаги Apple выросли в цене на 32% на фоне оптимизма инвесторов по поводу перспектив компании. В то же время акции Saudi Aramco потеряли 5,5% из-за падения цен на нефть, вызванного снижением спроса на сырье из-за пандемии COVID-19.