Зарубежные «дочки» Сбербанка пострадали в результате вызванного коронавирусом кризиса, свидетельствуют данные полугодовой отчетности группы Сбербанка по МСФО и его комментарии.

Согласно данным финансового документа, за пределами России группа Сбербанка получила в январе — июне 2020 года убыток до налогообложения в размере 4,7 млрд рублей в эквиваленте. Отдельно за II квартал этого года результат был положительным: прибыль Сбербанка в других странах до налогообложения составила 20,2 млрд рублей. Показатели за аналогичные периоды 2019 года равнялись плюс 45,8 млрд и плюс 31,3 млрд рублей соответственно.

Все зарубежные «дочки» Сбербанка пострадали в результате кризиса, связанного с коронавирусом, констатировала финансовый директор кредитной организации Александра Бурико. «И во всех банках были созданы достаточно существенные резервы... примерно равномерно распределился убыток между европейским Сбербанком и другими международными бизнесами», — отметила она.

«Казахстан при этом из всех наших банков оставался прибыльным, у них были хорошие показатели, несмотря на создание резервов», — добавила Бурико.



Как уточняется в финансовом отчете группы Сбербанка, ее деятельность за пределами РФ осуществляется через дочерние банки на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и через компании группы, расположенные в США, Великобритании, на Кипре и в ряде других стран. Год назад группа продала Denizbank, свой бывший дочерний банк в Турции.