Занимавшая должность члена правления, управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова назначена зампредом Россельхозбанка, где будет курировать работу на рынках капитала, оказание брокерских и депозитарных услуг, а также дочернюю компанию «РСХБ — Управление активами», сообщили РИА Новости в кредитной организации.

«Анна Кузнецова присоединится к Россельхозбанку в должности заместителя председателя правления. В РСХБ Анна будет курировать работу на рынках капитала, оказание брокерских и депозитарных услуг, а также дочернюю компанию «РСХБ — Управление активами», — сказали в пресс-службе.

Кузнецова с 2006 по 2008 год занимала должности вице-президента НП «Фондовая биржа РТС» и заместителя председателя правления ОАО «РТС». С 2008 по 2013 год — заместителя генерального директора, с июня 2013 года по 2016 год — генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ».

С 2011 по 2016 год работала в должности управляющего директора по фондовому рынку ПАО «Московская биржа». С июля 2016 года по апрель 2020 года занимала должность члена правления — управляющего директора по фондовому рынку и курировала направления «Фондовый рынок», «Рынок инноваций и инвестиций» и департамент индексов и биржевой информации Московской биржи. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.