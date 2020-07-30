Теперь клиентам доступны депозиты на более короткий и более продолжительный сроки действия.
«Тинькофф Бизнес» с 30 июля меняет тарифы по действующим депозитам для бизнеса, а также предлагает предпринимателям и юридическим лицам новые депозитные продукты, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь клиентам доступны депозиты на более короткий (от двух до шести дней) и более продолжительный (до 730 дней) сроки действия. Ставки по депозитам теперь зависят не только от тарифного плана и срока размещения, но также и от дополнительных условий по пополнению и изъятию депозитов. Минимальная сумма для открытия депозита осталась неизменной — 100 тыс. рублей.
Клиентам теперь доступны следующие виды депозитов:
- Депозит без возможности пополнения и досрочного изъятия.
- Депозит с пополнением, но без досрочного изъятия.
- Депозит с досрочным изъятием, но без пополнения (был доступен ранее).
- Депозит с пополнением и досрочным изъятием.
При этом для клиентов сохраняются все ранее доступные преимущества:
- Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, у клиентов есть возможность их капитализации на счете депозита.
- Ставка вклада зафиксирована даже для минимальной суммы (от 100 тыс. рублей) — размер процента не зависит от размера вклада.
- При смене тарифного плана депозит не закрывается, банк платит процент, исходя из количества дней на каждом тарифе.
- Пополнение депозита для его открытия в тот же день доступно до 21:00, а все операции с депозитами (открывать, пополнять, изымать) возможны в любой день недели, в том числе в выходные.
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