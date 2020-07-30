Средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным Интернетом в России с декабря 2019-го по июль 2020 года выросла на 47%, до 887,5 рубля — абоненты с такими тарифами перегружают сети, что стало особенно проблематично для операторов во время пандемии. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на отчет агентства Content Review. Средняя цена 1 Гб мобильного Интернета в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 рубля.

Безлимитный Интернет в России из разряда доступных услуг переводится в статус премиальной, следует из отчета. Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами, приобретающими безлимитные тарифы, что усугубилось во время пандемии и режима самоизоляции, что послужило главной причиной отказа от безлимитных тарифов практически в каждой пятой стране мира, поясняет руководитель Content Review Сергей Половников.

По словам экспертов, безлимитные тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в России была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных. На стоимость повлиял и рост спроса в период коронавируса, в то время как пропускная способность сетей операторов осталась на прежнем уровне. Стоимость мобильной связи в России в четыре раза ниже, чем в среднем по миру, а безлимитный мобильный Интернет на 30% дешевле, чем в Индии, и на 50% — чем в Китае. При этом ВВП на душу населения в России, по данным Всемирного банка, почти в четыре раза выше, чем в Индии, и в два раза — чем в Китае, отмечают эксперты.

Россия сохранила шестое место в рейтинге стран с наиболее дешевым мобильным Интернетом, опередив Египет, Турцию, Иран и Сингапур, но уступив Индии, Индонезии, Израилю, Алжиру и Казахстану. В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 рублей до 188,4 рубля. Безлимитный мобильный Интернет в мире в июле стоил в среднем 3981 рубль, а в декабре — 3181 рубль.

По мнению операторов, безлимитные тарифы не должны быть драйверами и единственным фактором выбора для потребителей, их стоимость должна быть экономически обоснованной. Подавляющему большинству абонентов с запасом хватает пакетов мобильного Интернета на наиболее популярных тарифах, а безлимитные предложения становятся нишевым продуктом для тех, кто скачивает действительно большие объемы данных.