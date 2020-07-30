Среднегодовой курс доллара к российской валюте по итогам 2020 года составит 70—71 рубль, в следующем году — 68—69, в 2022-м — 69—70 рублей. Такой прогноз представлен в презентации Сбербанка .

Цифры скорректированы по сравнению с предыдущим прогнозом, согласно которому средний курс должен был составить 70,7 рубля, 70 и 70,5 рубля за доллар соответственно.



Кроме того, Сбербанк прогнозирует стоимость российской нефти Urals на уровне 42 долларов за баррель в 2020 году, 51 доллара в 2021-м и 55 долларов в 2022-м. В материале ТАСС на эту тему указано, что ранее Сбербанк прогнозировал Urals по 32 доллара за баррель в 2020 году.