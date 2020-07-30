Выплаты пособий на детей от трех до 16 лет по 10 тыс. рублей, которые президент РФ Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате микрозаймов, пишет РБК . Это следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Так, число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta, МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер».

Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов, отметили в CloudРayments. Объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля — уже на 8%. Хуже всего ситуация обстояла в период майских праздников и в первых числах июня, когда выплаты сократились на 20—30% от базовой недели. Пик погашений пришелся на 1 июля — старт второго этапа господдержки. Из статистики CloudРayments следует, что в первый день июля обороты МФО были выше, чем 10-го или 20-го числа, когда россиянам обычно начисляются зарплаты.

По словам участников рынка, госвыплаты могли повлиять на динамику возвратов — клиенты, получившие государственную поддержку, потратили эту помощь на погашение кредитных обязательств. Но четкой связи между выплатой детских пособий и погашением долгов не наблюдается. Тем не менее большинство опрошенных участников рынка фиксируют улучшение платежной дисциплины клиентов с начала лета и рост числа погашенных займов. Также улучшение собираемости займов обеспечил и более жесткий отбор клиентов — резко поменяв модели выдач и ужесточив скоринг в период пандемии, микрофинансисты улучшили платежную дисциплину у новых заемщиков.

По мнению экспертов, хотя качество портфелей МФО пока стабильно, не исключено наращивание рисков из-за притока новых заемщиков. В связи с данными Росстата о восьмипроцентном падении реальных располагаемых доходов населения за II квартал значимого роста числа одобрений потребкредитов для заемщиков, чей доход снизился и не успел восстановиться из-за пандемии, не ожидается. Поэтому часть таких заемщиков будут занимать в МФО, а просроченная задолженность в портфелях может оказаться в III—IV кварталах. Также ключевые риски для МФО — возможные новые макроэкономические шоки, вероятная вторая волна пандемии и новые ограничения, а также просадка реальных располагаемых доходов населения, считают эксперты.