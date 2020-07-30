В России предлагается поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года. С такой инициативой выступил директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.



«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года — при условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года», — говорится в тексте обращения к заместителю министра труда и социальной защиты России Елене Мухтияровой и руководителю рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика», губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

Инициатива предполагает получение работодателями субсидий по истечении одного года за каждого трудоустроенного выпускника. Такая мера поможет молодым специалистам быстрее найти работу, считает Семин.

«Пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла на ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы вырос. Определенные сложности с поиском первого места работы испытывают и выпускники высших и средних специальных образовательных организаций, для которых найти первую работу было достаточно непросто и до пандемии коронавируса», — пояснил Семин.

Автор инициативы также отметил, что указанная выплата должна распространяться на организации, работающие в приоритетных для целей импортозамещения отраслях экономики.

В обращении также приводится ряд мер содействия трудоустройству выпускников в отдельных регионах, в том числе софинансирование их заработной платы. Так, в Ленинградской области из средств регионального бюджета субсидируется заработная плата выпускников без опыта работы до одного МРОТ. Данная мера действует в течение шести месяцев при заключении договора со службой занятости населения в рамках соответствующей госпрограммы.