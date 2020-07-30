Индекс кредитного здоровья россиян, представляемый НБКИ и компанией FICO во II квартале 2020 года вырос на 1 процентный пункт — до 96 п. п. (в IV квартале 2019-го — 96 п. п.). Данный рост последовал за небольшим снижением показателя кредитного здоровья граждан России в начале 2020 года, когда он опускался на 1 балл — до 95 п. п. Также показатель индекса во II квартале соответствовал достаточно существенному снижению доли «плохих» заемщиков в стране на 0,45 п. п. — с 13,41% (в I квартале 2020 года) до 12,96%.

В Северо-Западном и Сибирском ФО индекс за квартал вырос сразу на 2 п. п. В Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Уральском и Южном ФО значение индекса выросло на 1 п. п. Единственным федеральным округом, в котором было отмечено снижение данного показателя, оказался Северо-Кавказский ФО (минус 2 п. п.).

В трех федеральных округах по состоянию на 1 июля значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 101 п. п. Следом за ним — Северо-Западный ФО (99 п. п.) и Приволжский ФО (по 98 п. п.). Показатель кредитного здоровья в Уральском ФО (96 п. п.) соответствует федеральному значению. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня: Южный (95 п. п.), Дальневосточный (93 п. п.), Сибирский (91 п. п.) и Северо-Кавказский (89 п. п.) округа.