Московская биржа 24 августа 2020 года начнет торги акциями иностранных эмитентов. Официальное сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте площадки.

Инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний из индекса S&P 500. Согласно опубликованному биржей списку , в их числе — Apple, Boeing, Amazon.com, Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon Mobil, Pfizer, Walt Disney, Netflix, Mastercard и ряд других компаний.

На втором этапе (предварительно в IV квартале текущего года) перечень бумаг будет расширен до 50 акций. В дальнейшем Московская биржа будет расширять список доступных инструментов, анализируя клиентский спрос и учитывая положения регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов.

«Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи: с участием квалифицированного центрального контрагента (Национального Клирингового Центра) и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (Национальном Расчетном Депозитарии). Дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте: по американским бумагам — в долларах США», — отмечается в сообщении.

«На Московской бирже уже есть доступ к иностранным ценным бумагам в виде биржевых фондов и к инструментам международного срочного рынка. Теперь настало время для допуска иностранных акций: мы начинаем с самых ликвидных бумаг крупнейших эмитентов, в дальнейшем будем увеличивать список в соответствии с потребностями клиентов. Торги и расчеты будут проводиться в рублях, что позволит инвесторам избежать лишних трансакций и издержек, сразу видеть свой финансовый результат в российской национальной валюте», — комментирует член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.



В рамках подготовки к старту торгов частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W8 при выплате дохода по американским ценным бумагам.