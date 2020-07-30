Правительство освободит граждан от необходимости получения справок об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКУ. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», — сказал глава Кабмина. По его словам, с начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию.

Он уточнил, что правительством подготовлено соответствующее постановление. «Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», — добавил Мишустин.

