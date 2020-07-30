Численность персонала группы Сбербанка сократилась с начала года более чем на 4,7 тыс. человек, свидетельствуют данные ее отчетности по МСФО.

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2020 года составила 276 598 человек (31 декабря 2019 года: 281 338 человек)», — указано в финансовом документе.

Таким образом, за полгода показатель уменьшился на 4 740 штатных единиц.

Отдельно во II квартале численность штатных сотрудников группы Сбербанка уменьшилась на 1 976 человек: согласно ранее публиковавшимся данным, на 31 марта 2020 года она составляла 278 574 человека.



Напомним, за 2019 года группа Сбербанка сократила штат примерно на 12,4 тыс. человек.