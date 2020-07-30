Мировые рынки акций вчера двигались в боковом тренде накануне заседания ФРС США, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 потерял 0,2%, тогда как курс доллара оставался слабым (долларовый индекс DXY снизился на 0,1% до 93,65). Слабый курс доллара косвенно поддержал цены на нефть (по итогам дня Brent подорожала на 1,1% до 43,71 долл./барр.) и валюты других стран, особенно стран EM (курс рубля не изменился по итогам дня – 72,57 руб./долл.). Цены на золото немного отскочили назад с рекордных максимумов (индекс XAU опустился на 0,5% до 1 957 пунктов), однако остаются высокими. Российский рынок акций вчера незначительно опережал своих аналогов – по итогам дня индекс РТС повысился на 0,7% до 1 266 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,8% до 2 918 пунктов. По итогам заседания, ФРС США сохранила процентные ставки без изменений, подтвердив свои обязательства использовать все доступные инструменты для поддержания восстановления экономики.

Сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением весьма негативного внешнего новостного фона: Мы ожидаем, что сегодня курс рубля будет находиться под давлением накануне выхода данных по ВВП США за 2К20, который, как ожидается, покажет наихудшую динамику со времен Великой депрессии. Кроме того, нервозность инвесторов связана и с новым пакетом финансовой помощи в США, одобрение которого ожидается на этой неделе, до ухода на будущей неделе конгрессменов на каникулы. Учитывая все эти факторы, мы ожидаем, что сегодня инвесторы на российском рынке акций будут уходить в защитные активы. Мы ожидаем, что сегодня поддержкой будут пользоваться акции золотодобывающих компаний, производителей металлови компании энергетического сектора.

НОВАТЭК: неоднозначные финансовые результаты за 2К20 – выручка и чистая прибыль немного превзошли прогноз рынка, СДП оказался отрицательным из-за роста капиталовложений в инфраструктуру; в центре внимания прогноз дивидендов

НОВАТЭК вчера представил неоднозначные финансовые результаты за 1К20 по МСФО; отчет о прибылях и убытках, отразивший пик мирового кризиса на рынке углеводородов, осложненный переизбытком предложения СПГ на рынках ЕС, в целом соответствует нашим ожиданиям. Несмотря на дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации в связи с пандемией COVID-19, компания смогла завершить второй квартал года с прибылью, не оправдав, впрочем, ожиданий по СДП, который оказался в зоне отрицательных значений в связи с существенным увеличением капиталовложений в проекты по расширению производства СПГ.

Операционные результаты: На фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка углеводородов выручка НОВАТЭКа продолжила снижение в 2К20, опустившись на 22% за квартал и на 34,1% г/г до 143,9 млрд руб., в основн ом на фоне обвала котировок TTF и Brent (приблизительно на 60% г/г), а также сильного сокращения объемов реализации СПГ (- 32,4%) в результате увеличения доли прямых продаж “Ямал СПГ“ по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов покупок С ПГ материнской компанией. Тем не менее, выручка за 2К20 оказалась на 5% выше нашего прогноза и на 3% опередила консенсуспрогноз агентства “Интерфакс” на фоне роста продаж жидких углеводородов, несмотря на сокращение добычи нефти на 56% г/г. В связи с отставанием сокращения операционных расходов, EBITDA составила 23,9 млрд руб., оказавшись на 25% ниже уровня 1К20 и снизившись на 65% г/г. С учетом коррекции на разовые статьи (в том числе на убыток от неденежной переоценки условного возмещения от продажи 40% пакета в проекте “Арктик СПГ-2” в 2019 г. в размере 13,7 млрд руб.), нормализованная EBITDA дочерних предприятий составила 37,7 млрд руб. (точно совпав с нашим прогнозом и превысив прогноз рынка на 4%) при росте рентабельности на 160 б. п. до 26%. В сочетании с учетом доли в EBITDA СП (33,6 млрд руб.) нормализованная EBITDA группы составила 71,3 млрд руб., оказавшись на 6% ниже наших ожиданий на фоне меньшего вклада проекта “Ямал СПГ” (его EBITDA составила 23,7 млрд руб. против 27,5 млрд руб., по нашей оценке). В целом нормализованная EBITDA снизилась на 38% г/г, опустившись на 29% за квартал, так как вклад СП снизился на фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, вышедшей на свой пик в 2К20.

Ниже строки операционной прибыли: компания признала значительный неденежный валютный эффект на чистую прибыль, связанный с переоценкой валютных кредитов и последующей переоценкой долга по проекту “Ямал СПГ”. Сглаженный разнонаправленным движением последних, чистый валютный эффект составил 31,3 млрд руб. (без учета НДС) на уровне группы, оказав поддержу чистой прибыли, относящейся к акционерам, которая снизилась на 40% г/г до 41,6 млрд руб. (против убытка на уровне 30,7 млрд в 1К20), что на 3% выше нашего прогноза и на 7% опережает ожидания рынка. Этот показатель чистой прибыли соответствует прибыли на акцию за 2К20 в размере 13,8 руб. (138,4 руб. на ГДР). Нормализованная и скорректированная на валютную переоценку чистая прибыль составила 21,2 млрд руб. что на 67% ниже г/г и отражает снижение на 60% за квартал, что предполагает прибыль на уровне 7,1 руб. на акцию (70,7 руб. на ГДР).

Денежные средства: компания заметно увеличила капиталовложения на фоне активного развертывания строительства инфраструктурных объектов по производству СПГ. Это способствовало тому, что инвестиции компании в будущие проекты СПГ (проект по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, проект “Обский СПГ”) подскочили в три раза в годовом сопоставлении в 2К20 до 25,7 млрд руб., вызвав увеличение совокупных денежных средств, выделенных на оплату капиталовложений, в два раза до 61,3 млрд руб. (против 31,2 млрд руб. в 2К19) и на 50% за квартал на фоне изменений кредиторской задолженности и дальнейших колебаний валютных курсов. В итоге сдержанная динамика операционных результатов в целом была нейтрализована сильным скачком капитальных расходов, сочетающимся с относительно низким высвобождением оборотного капитала, что привело к снижению СДП за 2К20 (ОДП за вычетом капиталовложений) до отрицательных -57 млрд руб. Тем не менее, с учётом того, что компания генерировала значительный положительный СДП последние два года, мы считаем, что она сможет сгенерировать достаточные денежные потоки в 2П20, чтобы нейтрализовать снижение СДП в 2К20, а также полностью покрыть свои текущие обязательства и охватить амбициозную инвестиционную программу на этот год. Мы считаем, что недавнее ускорение роста капитальных расходов является подтверждением курса НОВАТЭКа на реализацию программы расширения производства СПГ и выполнение заявленного производственного плана, что, на наш взгляд, поддерживает инвестиционную привлекательность акций компании. Учитывая исключительный характер волатильности текущих цен на углеводороды и неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру, мы по-прежнему считаем НОВАТЭК привлекательной историей в нефтегазовом секторе.

Сегодня в 14:00 по лондонскому времени, 16:00 мск и 9:00 по времени Нью-Йорка менеджмент НОВАТЭКа проведет телефонную конференцию. В ожидании прогноза на 2020 г. мы надеемся, что менеджмент поделится своим мнением относительно последних трендов на рынке СПГ, перспектив изменения баланса спроса и предложения, прогнозных цен, а также остановится более подробно на вопросах дивидендной политики, пересмотр которой запланирован на 2020 г., что, на наш взгляд, вызовет повышенный интерес у инвесторов. Номера для участия в телефонной конференции мы приводим ниже:

для звонков из России: +7 (495) 213 17 67 для звонков из Великобритании: +44 (0) 330 336 91 25 для звонков из США: +1 (929) 477 04 48 Пароль: 6552091

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

Ростелеком начал строительство дата-центра на 2 000 стоек в Москве; НЕЙТРАЛЬНО Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявил о начале строительства нового дата-центра в Москве, первого в России с максимальным уровнем надежности (Tier-IV). Площадка вместит 2 000 стоек (5 кВт каждая), расширив совокупные мощности компании на 17% (сейчас у Ростелекома имеется 11 500 стоек). Новый дата-центр будет запущен в несколько этапов – первые 500 стоек – в 2П21, тогда как на полную мощность, как ожидается, дата-центр выйдет в середине 2022 г. Компания не представила никакой информации о стоимости проекта. Строительство дата -центра в целом соответствует стратегии Ростелекома по развитию географически диверсифицированн ой сети дата-центров и экосистемы облачных цифровых сервисов для корпоративных и государственных клиентов, поддерживая значительную долю компании на этом рынке (44 100 стоек в 2019 г., по данным IKS-Consulting).

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Норильский никель: операционные результаты за 2К20; компания подтвердила свой производственный прогноз на 2020; НЕЙТРАЛЬНО Компания Норильский никель (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $35,3/ГДР) вчера представила операционные результаты за 2К20. Как мы и ожидали, производство за квартал выросло по всей корзине металлов в квартальном сопоставлении. Объемы производства никеля выросли на 8% к/к после постепенного восстановления производства рафинированного никеля на Кольской ГМК; производство меди выросло на 9% к/к на фоне увеличения объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК “Ростех”, а также увеличения медного сырья для производства меди на Заполярном филиале. Производство металлов платиновой группы выросло на фоне выработки незавершенного производства высокой степени готовности на Красцветмет.

Мы ожидаем незначительного влияния пандемии на объемы продаж компании в связи с фокусом на азиатские рынки, в том числе Китай, где наблюдается сильный спрос на нержавеющую сталь, рост промпроизводства и сильное восстановление автомобильной отрасли, в том числе сегмента по производству электромобилей.

Производство металлов в 1П20 снизилось в годовом сопоставлении на фоне проведения в цехе производства рафинированного никеля пусконаладочных работ в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, снижения объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК “Ростех” и эффекта высокой базы 1П19, когда компания переработала ранее накопленные запасы незавершенного производства высокой степени готовности.

Так как компания подтвердила свой производственный прогноз, можно ожидать рост производства в 2П20. По нашей оценке, рост цен на палладий должен в полной мере компенсировать снижение объемов производства металлов платиновой группы. Цены на палладий выросли на 16% с начала года до $2 248/унцию, тогда как средние цены реализации в 2019 г. составили $1 541/унцию. Следует также учитывать тот факт, что потенциально компания может воспользоваться для продажи запасами из палладиевого фонда. Акции компании находились под давлением в последнее время из -за ситуации с разливом топлива в Норильске. Мы считаем, что соответствие ESG стандартам и результаты переговоров с Росприроднадзором будут главными катализаторами роста акций компании в краткосрочной перспективе.

ММК: обзор операционных результатов за 2К20: непростой квартал позади; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО Компания MMK (MMK: LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $8,1/ГДР) представила финансовые результаты за 2К20 по МСФО. EBITDA за 2К20 оказалась на 5% ниже консенсуса по рынку и значительно ниже наших ожиданий. По мнению менеджмента, май и июнь стали наихудшими месяцами за последнее десятилетие. Квартальный СДП оказался отрицательным, отражая снижение EBITDA, рост капиталовложений и увеличение оборотного капитала. ММК сообщил, что тренд восстановления экономики, начавшийся в 2К20,превзошел ожидания компании, что, в сочетании с сильной финансовой позицией ММК, позволило рекомендовать дивидендные выплаты за 1П20 в размере 100% СДП за период, что эквивалентно выплатам на уровне $97 млн при дивидендной доходности 1,6%.

Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или НЕГАТИВНЫМИ для акций компании. Мы полагаем, что текущие котировки отражают плановую реконструкцию Стана 2500, которая наряду с нисходящей динамикой цен на сталь повлияла на продажи; отсутствие интеграции в железорудную базу и меньший в сравнении с аналогами доступ к экспортным рынкам. Мы ожидаем, что темпы восстановления внутреннего спроса на сталь, приверженность компании своей дивидендной политике и сохранение позиции в индексе MSCI Россия будут главными катализаторами роста акций в краткосрочной перспективе. EBITDA за 2К20 снизилась почти на 50% до $226 млн на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка, снижения объемов продаж и негативного влияния разовых статей.

EBITDA угледобывающего сегмента и сталелитейного сегмента в Турции были отрицательными. Себестоимость слябов снизилась на 4,5% к/к до $255 млн на фоне ослабления курса рубля к доллару и снижения цен на угольный концентрат.

СДП за 2К20 составил отрицательные $18 млн. Изменение СДП было, главным образом, вызвано снижением рентабельности и увеличением оборотного капитала в связи с ростом продаж на экспорт на фоне ухудшения конъюнктуры на российском рынке.

Чистый долг ММК на конец 2К20 составил $ 237 млн, тогда как отношение чистого долга к EBITDA оказалось на уровне 0,16х, что является самым низким уровнем по всей мировой сталелитейной отрасли. Ориентир по капиталовложениям на 2020 г., как ожидается, составит примерно $800 млн, немного превысив наш прогноз на уровне $720 млн. Мы полагаем, что размер капиталовложений будет зависеть от колебаний валютных курсов, так как 70% капиталовложений номинированы в рублях, а также изменений в графике строительства новой батареи коксовых печей.

Совет директоров ММК рекомендовал акционерам одобрить дивидендные выплаты в размере 0,607 руб. на акцию (100% СДП за 6 месяцев) за 1П20. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 1,6%. Дата закрытия реестра назначена на 23 сентября 2020.

Прогноз на 3К20 выглядит оптимистично, так как восстановление внутреннего спроса, как ожидается, продолжится, Производство и продажи горячекатаного рулона после реконструкции Стана-2500 должны вырасти. Цены на горячекатаный рулон, FOB, Черное море выросли в конце 2К20, что должно позитивно повлиять на внутренние цены.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)