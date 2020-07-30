Объем новой просроченной задолженности после введения карантина (длительность 30—60 дней) критически вырос по ряду видов кредитования, говорится в исследовании БКИ «Эквифакс». За май — июнь 2020 года объем такой задолженности по автокредитам вырос на 129,5% (до 517 млн рублей), по ипотеке — на 125,1% (до 601,5 млн рублей), по кредитам наличными — на 115% (до 3,474 млрд рублей).

По кредитным картам просроченная задолженность увеличилась в сегменте 60—90 дней на 51,7% (до 1,922 млрд рублей), по микрозаймам — на 63,8% (до 3,392 млрд рублей), по POS-кредитам — на 56% (до 351,7 млн рублей).

Аналитики БКИ «Эквифакс» предполагают, что в ближайшие месяцы просроченная задолженность будет увеличиваться как в объеме, так и в длительности, достигнув пика к концу III квартала. В IV квартале стоит ожидать традиционного списания объема неработающей задолженности банками или ее продажи коллекторским агентствам.