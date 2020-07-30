Нефть и газ способны послужить цифровой трансформации российских компаний, а командный характер политической системы может быть и плюсом, и недостатком, заявил датский эксперт по цифровизации Штеффен Дамборг в интервью РБК .

«Оно, конечно, состоит в больших природных ресурсах. Доходы от их продажи можно было бы использовать для цифровизации компаний по всей стране», — считает Дамборг. Преимуществом является и крупный относительно большинства стран Европы размер внутреннего рынка: цифровая компания может сперва вырасти внутри страны, а уже затем начинать международную экспансию. Многие европейские фирмы такого преимущества лишены. Также иностранным фирмам на российском рынке трудно конкурировать с местными компаниями.

Определенные сильные стороны есть и у российской политической системы. Ее командный характер дает возможность намного проще принимать решения, куда и как следует развиваться различным отраслям, отметил эксперт.

«С другой стороны, именно такая политическая система может препятствовать необходимой трансформации экономики. Система власти в стране благоприятствует крупным и давно существующим компаниям, с которыми трудно соревноваться стартапам. Между гигантами и стартапами в России нет такой здоровой конкуренции, как в Кремниевой долине. То есть ваша политическая система может быть как преимуществом, так и недостатком», — пояснил Штеффен Дамборг.