Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков продолжают указывать на то, что восстановление экономической активности носит весьма постепенный и неоднородный характер, отмечается в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

«В отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от последствий введения вынужденных ограничительных мер, а также сжатия внешнего спроса на фоне спада в мировой экономике, динамика платежей стабилизировалась на пониженных уровнях. Вместе с тем, несмотря на повышенную волатильность в динамике платежей, растет и число отраслей, демонстрирующих первые признаки нормализации финансовых потоков», — говорится в релизе регулятора.



На отчетной неделе с 20 по 24 июля отклонение средних дневных объемов входящих платежей от нормального уровня увеличилось до минус 12,7% с минус 11,3% неделей ранее с 13 по 17 июля. При этом отклонение платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления практически не изменилось, составив минус 4,7% после минус 4,6% неделей ранее.

«Пониженный внешний спрос вносит основной вклад в отклонение сводного показателя входящих платежей по экономике в целом. Среднее отклонение от нормального уровня в отраслях, ориентированных на экспорт и внешние рынки, за последние десять недель (с 18 мая по 24 июля) составило минус 20,9%. Основным драйвером негативной динамики в группе экспортных отраслей является добыча сырой нефти и природного газа», — указывает регулятор.

В укрупненных группах отраслей, ориентированных на потребительский и инвестиционный спрос, объем входящих платежей остается близким к нормальному уровню. На неделе с 20 по 24 июля отклонение в потребительских отраслях составило минус 2,4% после минус 1,1% на неделе с 13 по 17 июля. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, отклонение на отчетной неделе составило минус -2,2% после минус 4,7% неделей ранее.

