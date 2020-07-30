Ассоциация форекс-дилеров (АФД) зафиксировала рост числа обращений граждан о деятельности юридических компаний, оказывающих услуги по возврату денежных средств от недобросовестных участников рынка ценных бумаг, ЦБ это подтверждает, пишет РБК . В последние месяцы наблюдается рост предложений финансовых услуг в Интернете, зачастую это реклама нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex, отметили в пресс-службе ЦБ. Также публикуется много предложений от компаний, предлагающих вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, но потребитель, воспользовавшись ими, может столкнуться с двойным обманом, сообщил представитель регулятора.

На практике такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, заранее зная, что вернуть утраченные средства невозможно, либо их услуга заключается в составлении и отправке в Банк России или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам, предупреждает регулятор. Учитывая, что услуги таких юристов платные, потребитель «оказывается обманут дважды — первый раз мошенниками, предлагающими нелегальную услугу, второй раз — подобными псевдоюристами». В ЦБ также указали, что оплата услуг может производиться переводом денег на личную карту сотрудника компании, и в таком случае впоследствии доказать незаконность действий мошенников крайне сложно.

По мнению главы АФД Евгения Машарова, при выборе иностранного форекс-дилера «потребитель лишается права на судебную защиту, этим и пользуются так называемые юристы, которые за деньги составляют обращения во всевозможные инстанции, обещая, как правило, на словах гражданину, что там обязательно помогут». В АФД рекомендовали «воздерживаться от контактов с сомнительными компаниями и интернет-площадками, предлагающими инвестиционные услуги без лицензии регулятора». В России действуют всего четыре форекс-дилера, имеющих лицензии ЦБ: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс» (все члены АФД).

По словам юристов, отсудить потерянные деньги у нелегальных форекс-дилеров сложно. Адвокат или юрист, который добросовестно относится к своим обязательствам, гарантировать результат работы никогда не будет и не должен: в законодательстве об адвокатской деятельности есть прямой запрет на гарантию положительного результата. Суды в своих решениях не ориентируются на наличие лицензии у дилеров, а учитывают лишь формулировки из договора с клиентами, поясняют юристы. В таких случаях при исследовании доказательств суд приходит к выводу, что услуги, прописанные в договоре, были оказаны, деньги за них выплачены, а акт передачи услуг подписан сторонами, но ожидаемых гражданином обещаний там нет.