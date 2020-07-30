Образовательная программа под названием «Домашний репетитор» будет организована посредством дистанционных индивидуальных занятий репетиторов с детьми - сиротами в режиме онлайн - консультаций.

Таким образом, фонд позволит сделать образование для детей-сирот доступным и повысит его уровень для воспитанников из удаленных регионов страны. В долгосрочной перспективе подобные программы смогут уменьшить количеств детей и подростков, выбирающих асоциальную модель поведения в обществе. Для реализации программы фонд намерен привлечь репетиторов, сформировать команды для реализации проекта.

«Это большая гуманитарная инициатива: всем известно, что главный барьер в работе с детьми-сиротами является их недоверие к миру. Благодаря постоянству работы команды фонда этот барьер будет преодолён, а реализация программы даст новые возможности детям по успешной адаптации во взрослой жизни, получению дальнейшего профессионального образования и, в конечном итоге, улучшению качества социальной среды. В будущем, опыт реализации проекта «Домашний репетитор» распространится на все территории присутствия банка «Восточный», – отметила председатель правления Благотворительного фонда «Восточный» Елена Турышева.

В июне 2020 года Благотворительному фонду «Восточный» исполнилось 10 лет. С 2010 года команда добровольцев фонда из разных регионов страны помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приоритетным направлением работы фонда является помощь детям-сиротам. Поддержку фонда получили более 2000 детей.

Возможность помочь подопечным фонда и внести пожертвование в Благотворительный фонд «Восточный» есть у каждого: через домики-копилки, которые расположены в кассах всех отделений банка «Восточный», с помощью перевода через платежные терминалы, а также по следующим реквизитам:

Благотворительный фонд «Восточный»

ИНН 2721176340 КПП 272101001

Р/счет 40703810002150000199 Дальневосточный филиал ПАО КБ «Восточный» БИК 040813886

К/с 30101810600000000886

Юр. адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 21 а, корп. 2.

Подробнее о деятельности Благотворительного фонда «Восточный» можно узнать на сайте: http://www.vostfond.ru/