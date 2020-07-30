Российские банки весной на фоне пандемии коронавируса ужесточили выдачу ипотеки , однако уже с отменой введенных в экономике ограничений в июне уровень одобрения заявок на выдачу кредитов вернулся на докризисный в 78—80%, рассказал РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Банки временно скорректировали свои кредитные политики, а после начала отмены введенных государством ограничений банки стали возвращать свои кредитные политики к докризисному уровню. В результате уровень одобрения по итогам июня находится на доковидном уровне 78—80%», — сказал он.

На таком фоне выдачи ипотечных кредитов продолжают отыгрывать весеннее падение: по итогам июня банки выдали ссуд на 116,2 млрд рублей, что больше показателя годом ранее на 0,9%. Тем не менее банкам пока далеко до мартовских выдач, которые находились на уровне в 197,9 млрд рублей.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 28 июля заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке. Он пояснил, что ипотеку должны брать люди, которые могут ее вернуть.

По данным ЦБ, в июне в розничном кредитовании произошло заметное оживление: оно выросло в месячном исчислении на 1% после слабого роста в мае (плюс 0,2%) и снижения в апреле (минус 0,7%). Ипотечные кредиты увеличились в мае на 0,7%.