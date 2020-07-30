Банк России планирует в этом году начать ежеквартально публиковать рэнкинг страховщиков по уровню обоснованных жалоб, поступивших в ЦБ, из расчета на тысячу заключенных договоров по имущественному страхованию или застрахованных лиц по личному страхованию. Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя, сообщает пресс-служба регулятора.

«Рэнкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами, — отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. — На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами».

В рэнкинг войдут все действующие страховые организации, за исключением страховщиков, которые осуществляют только страхование жизни, а также небольших компаний, у которых менее 20 тыс. клиентов.

Подобная практика раскрытия значимой для потребителей информации активно используется за рубежом и положительно оценивается участниками финансового рынка.

Банк России обращает внимание на полную прозрачность процесса для страхового сообщества. Компании будут не позднее чем за три месяца проинформированы о дате публикации рэнкинга и методологии расчета показателей. Каждый страховщик получит информацию о рассчитанном показателе для формирования рэнкинга до публикации и будет иметь возможность его предварительного обсуждения с регулятором.