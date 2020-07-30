В этих номинациях Альфа-Банк вошел в число топ-6 мировых банков.



Также Visa отметила Альфа-Банк в двух номинациях по региону CEMEA — «Высочайший уровень одобрения авторизаций по картам физических лиц в торговой сети за рубежом» среди российских банков, и «Внедрение новых способов платежей. Токенизация» за высокую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay) среди банков СНГ и Юго-Восточной Европы.

«Альфа-Банк постоянно инвестирует в развитие процессингового центра и в развитие инновационных платежных сервисов. Мы предлагаем нашим клиентам самые высокие стандарты обработки карточных платежей, ключевыми из которых являются непрерывность, скорость и безопасность их проведения. Наградами сразу в четырех номинациях Visa подтверждает наше лидерство в этой области», — прокомментировал руководитель дирекции процессинга Альфа-Банка Сергей Брынин.



Награда Global Service Quality Award вручается компанией Visa с 1992 года банкам и процессинговым компаниям за качественное обслуживание клиентов. Награда присуждается в 16 номинациях по результатам работы за год.