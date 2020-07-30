АКРА подтвердило кредитный рейтинг ИНГ Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг ИНГ Банк (Евразия) АО обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры — ING Bank N.V.», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, показатель достаточности капитала первого уровня (Tier-1) на 31 марта 2020 года составлял 23,2%. Согласно стресс-тесту АКРА, это обеспечивает достаточную способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12—18 месяцев.

Риск-профиль банка характеризуется как адекватный благодаря высокому качеству ссудного портфеля и портфеля ценных бумаг. Согласно данным отчетности по МСФО, на 31 декабря 2019-го банк не имел обесцененных или просроченных кредитов, что является традиционной для него ситуацией и отражает адекватную политику управления рисками, которая предполагает кредитование исключительно компаний с высоким кредитным качеством, заключили в АКРА.

