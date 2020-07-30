АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Россия» на уровне «А+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг акционерного общества «Акционерный банк «Россия» обусловлен сравнительно сильным бизнес-профилем при удовлетворительной достаточности капитала, умеренном уровне проблемных кредитов и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает значительная концентрация как активов, так и фондирования АБ «Россия» на крупнейших клиентах. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают наличие устойчивых конкурентных преимуществ банка и высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, удовлетворительная оценка риск-профиля отражает умеренные показатели проблемной задолженности банка «Россия» в сочетании с повышенной концентрацией на крупнейших группах заемщиков. Согласно данным отчетности банка по МСФО, на кредиты третьей стадии по состоянию на 1 января 2020-го приходилось около 7,5% совокупного кредитного портфеля. Общий объем обесцененных кредитов, по оценке АКРА, на ту же дату составлял около 10% совокупного кредитного портфеля. Покрытие данных ссуд резервами равнялось 83%.