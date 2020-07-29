Средняя ставка ипотечного кредитования в России на первичном рынке в конце июля составляет 8,58% годовых, говорится в докладе консалтинговой компании «Русипотека».

На вторичном рынке ставка находится на уровне 8,74%, рефинансирование проходит по ставке 8,55%, отмечается в нем.

Эти условия действуют для кредитов на 15 лет на покупку квартиры со взносом в 30% клиентом, подтвердившим доходы по справке 2-НДФЛ, а также при комплексном ипотечном страховании или при присоединении к коллективному договору страхования.