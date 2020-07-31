Сбербанк стал чаще сталкиваться с кибератаками: в 2020 году специалисты уже отразили более 60 DDoS-атак — почти столько же, сколько за весь 2019 год. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В 2020 году уже отражено более 60 DDoS-атак. Это почти столько же, сколько за весь 2019 год», — сказал он.

По словам Кузнецова, центр кибербезопасности Сбербанка ежедневно обрабатывает до 250 подозрений на инциденты, которые могут быть связаны с кибератаками.

«В среднем за квартал центр выявляет около 1,5 тысячи фишинговых ресурсов, около 2 тысяч релевантных уязвимостей, из них около 50 — с эксплойтами (подвид вредоносных программ. — Прим. ТАСС) в публичном доступе. Платформа аналитики киберугроз, которая является собственной разработкой Сбербанка, на сегодня содержит более 46 миллионов индикаторов компрометации. Прирост индикаторов составляет более 1 миллиона в квартал», — отметил Кузнецов.

Специалисты Сбербанка по кибербезопасности каждую неделю изучают в среднем около 400 сообщений о продаже данных на закрытых форумах и в теневом Интернете, добавил он.