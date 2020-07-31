Потери российской экономики от кибератак к 2021 году могут вырасти до 7 трлн рублей в год. Такой прогноз дают специалисты Сбербанка, рассказал в среду в интервью ТАСС зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«По данным МВД РФ, количество киберпреступлений в нашей стране в первом полугодии 2020 года уже выросло на 85% в сравнении с 2019-м. Если перевести это в деньги, то, по нашим прогнозам, в этом году потери российской экономики от кибератак могут достигнуть 3,5 триллиона рублей, а в 2021 году и вовсе 7 триллионов рублей», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что, по тем же прогнозам, к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше.

«Аналогичные тенденции отмечаются и на глобальном уровне. Сегодня в мире существует около 1,5 миллиона киберпреступников, и к 2021 году их количество может увеличиться до 2 миллионов. Ситуацию усугубила пандемия, а также тот факт, что порог вхождения в «отрасль» опускается все ниже, поэтому многие из новых преступников могут быть без технического и IT-бэкграунда», — пояснил зампред правления Сбербанка.