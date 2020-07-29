Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» в 10:10 мск понизился на 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:20 мск курс доллара составил 72,28 рубля (минус 31 копейка), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 16 копеек и был равен 84,92 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, в среду с утра рубль на фоне негатива на рынке нефти вновь вернулся к отметкам выше 72 за американский доллар. По его прогнозам, рубль вернется в диапазон 69—72 за американскую валюту, однако вполне возможны всплески до уровней 75.

«Рубль игнорирует динамику доллара к корзине валют. Вчерашний обвал «россиянина» на 1,3% можно объяснить покупкой валюты нерезидентами на полученные дивиденды и увеличением спроса на валюту со стороны населения, готовящегося провести остаток лета на заморских курортах. Далеко не факт, что эти драйверы сегодня окажутся исчерпанными. Рекомендуем внимательно смотреть за рынком ОФЗ. Если на нем начнутся серьезные распродажи, то рубль обвалится очень сильно в результате конвертации вырученных рублей в валюту. В целом же до конца недели ждем, что пара доллар/рубль перешагнет отметку 73, после чего возможна непродолжительная консолидация, если внешний фон не будет ухудшаться», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.