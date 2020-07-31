Инфляция в России за недельный период с 21 по 27 июля была нулевой. Такие данные представил в среду Росстат.

В предыдущую отчетную неделю ( с 14 по 20 июля 2020 года ) инфляция также была нулевой, следует из материалов ведомства.

С начала месяца цены выросли на 0,4%, с начала года — на 3%.

«За период с 21 по 27 июля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 103% (справочно: июль 2019 года — 100,2%, с начала года — 102,7%)», — указано в релизе.



Там, в частности, отмечается, что за неделю с 21 по 27 июля среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок (на 1,2%), свинину (на 0,9%). Немного подорожали и ряд других продуктов питания, при этом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,1%.