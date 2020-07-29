Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита , по состоянию на конец июля 2020 года снизился по сравнению с январем текущего на 10,4% и составил 63,3 тыс. рублей (в январе 2020-го — 70,7 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение за последние полгода средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта.

Рассчитанный показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (132,4 тыс. рублей), Московской области (94,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (81,2 тыс. рублей), Ленинградской области (74,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (71,8 тыс. рублей). Наименьшее значение данного показателя отмечено в Кировской области (44,7 тыс. рублей), Алтайском крае (45,2 тыс. рублей), Челябинской области (46,1 тыс. рублей), Удмуртской Республике (47,8 тыс. рублей), а также в Вологодской области (48,3 тыс. рублей).

Наиболее серьезную динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, роста доступности ипотеки для населения) демонстрируют Москва (минус 16,4%), Приморский край (минус 16,2%), Саратовская область (минус 15,0%), Ставропольский край (минус 13,9%) и Иркутская область (минус 13,6%). Увеличение показателя рекомендованного семейного дохода зафиксировано только в Красноярском крае (плюс 0,3%).