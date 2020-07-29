В Санкт-Петербурге сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как рассказали в полиции, накануне вечером в отделение банка, расположенное на Большом проспекте Васильевского острова, забежал злоумышленник в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более 1 млн рублей и скрылся с места происшествия. В ходе нападения никто не пострадал.

«Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Задержали налетчика по месту проживания. Денежные средства в сумме 1,108 млн рублей у подозреваемого изъяты», — сообщается в релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.



Название банка в сообщении МВД не приводится. Петербургские СМИ накануне указывали, что ограблен был офис Сбербанка .