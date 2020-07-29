Новые сделки на Московской бирже с индикаторными ставками LIBOR и EURIBOR могут быть запрещены со II квартала следующего года, следует из опубликованного Банком России «Обзора реализации глобальной реформы финансовых индикаторов и использования LIBOR/EURIBOR на российском рынке (по итогам первого полугодия 2020 года)» .

«В соответствии с предварительными плановыми ориентирами, во II квартале 2021 года ПАО «Московская биржа» предполагает введение запрета на заключение новых сделок с индикаторными ставками LIBOR и EURIBOR. Во втором полугодии 2021 года планируется замена индикаторов LIBOR и EURIBOR на альтернативные индикаторы во всех активных сделках», — отмечается в докладе.

Как напоминает ЦБ, после мирового финансового кризиса 2007—2009 годов в ответ на выявленные факты манипулирования и общее снижение ликвидности рынков необеспеченного межбанковского кредитования мировое сообщество признало необходимость разработки альтернативных, безрисковых индикаторов, которые заменили бы собой индикаторы IBOR (Interbank Offered Rate).

Одновременно с этим орган надзора за администратором LIBOR (London Interbank Offered Rate) — Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) — объявил о прекращении поддержки публикации LIBOR после 2021 года, когда истечет срок соглашения с панельными банками о представлении котировок для расчета индикатора. После этой даты публикация LIBOR может быть продолжена, однако FCA не будет гарантировать репрезентативность индикатора. Таким образом, финансовым и нефинансовым компаниям необходимо прекратить использовать привязку к LIBOR в новых контрактах, а также предусмотреть перевод на альтернативные индикаторы уже существующих контрактов. Продолжение использования LIBOR после 2021 года, а также одномоментный и неконтролируемый отказ от использования LIBOR будут нести значительные риски для финансовой стабильности, подчеркивают в ЦБ.

Для обеспечения централизованного перехода к новым эталонным финансовым индикаторам на биржевом рынке Банк России во II квартале 2020 года направил информационное письмо с аналогичными рекомендациями подготовки перехода в адрес Московской биржи, указано в обзоре. В соответствии с рекомендациями регулятора Мосбиржа проводит мероприятия по отказу от использования ставок LIBOR и EURIBOR в качестве индикаторов для заключения сделок на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

В своем обзоре Центробанк приходит к выводу, что «в целом российский рынок продолжает оставаться в существенной степени зависимым от индикаторов семейства IBOR, поэтому в течение предстоящего переходного периода участникам рынка следует подготовиться к заключению новых контрактов с использованием альтернативных процентных индикаторов». «Действующие контракты, истекающие за рамками переходного периода, должны быть дополнены условиями их перевода на альтернативные процентные индикаторы. Помимо трансформации контрактов участникам рынка следует провести адаптацию внутренних бизнес-процессов к переходу на новые эталонные индикаторы», — поясняет регулятор.



Ранее Банк России опубликовал перечень альтернативных иностранных эталонных процентных индикаторов, соответствующих принципам для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам.