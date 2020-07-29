Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность учета обновленных национальных целей развития страны на период до 2030 года в инвестиционных программах государственных и частных предприятий. Об этом он заявил на встрече с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

«Очень важно сейчас, после того, как мы определились с национальными целями, делать декомпозицию тех самых целей в государственные программы, в национальные проекты, в соответствующие инвестиционные программы как государственных предприятий, так и [частных] компаний», — сообщил Мишустин.