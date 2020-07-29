Минюст России предлагает изымать в бюджет государства не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили в пресс-службе ведомства. Новацию предлагается распространить не на всех чиновников, а только на тех, кто обязан по закону сдавать декларации о доходах.

«Предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях (такого) лица…, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года», — говорится в сообщении.

Условие для де-факто конфискации — человек не может «представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения» таких активов.

Соответствующим образом предлагается изменить федеральный закон «О противодействии коррупции» и Гражданский и Бюджетный кодексы России.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым незаконно полученные денежные средства в рамках коррупционных дел будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда России для синхронизации с планируемыми изменениями Гражданского кодекса.