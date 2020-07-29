Министерство труда и социальной защиты предлагает по желанию получателя сохранять дату доставки пенсии при смене кредитной организации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, дата получения средств также могла измениться, то согласно подготовленному Минтрудом проекту приказа дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней.

«Сейчас Пенсионный фонд России выплачивает пенсии через выбранную пенсионером организацию. Это может быть Почта России, кредитные организации (банки), иные альтернативные доставочные организации. Пенсионер вправе по своему усмотрению сменить кредитную организацию, осуществляющую доставку страховых пенсий. В этом случае по действующим правилам может измениться и дата доставки пенсии. Согласно предложенным Минтрудом изменениям, кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств», — рассказали в ведомстве.