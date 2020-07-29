Минфин России на аукционе в среду, 29 июля, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS с датой погашения 25 марта 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 19,167 млрд рублей. Объем спроса равнялся 192,746 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,3% от номинала, средневзвешенная цена — 98,4253% от номинала, выручка от размещения — 18,927 млрд рублей.