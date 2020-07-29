Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM). При этом, отмечают в компании, услуга не удаленная и подразумевает посещение одного из офиса продаж.



«Мы, действительно, начали работы по тестированию технологии eSIM. Во флагманском магазине «МегаФона» в Москве (в ТЦ «Метрополис». — Прим. ТАСС) начался сбор заявок на подключение к eSIM для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», — сказали в компании.



eSIM — встроенный в устройство модуль, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять обычную СИМ-карту и приходить в офис для заключения договора об оказании услуг. Вместе с тем в России пока отсутствует возможность удаленного заключения договора на предоставление услуг связи, из-за чего полноценное внедрение eSIM невозможно.

О необходимости принятия законодательных изменений, которые должны легализовать в том числе удаленное подключение услуги, неоднократно заявляли операторы связи.

Минкомсвязь в январе подтверждала, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM. По мнению министерства, удаленная идентификация абонентов eSIM должна быть прописана в законах, о чем говорят все операторы связи. В министерстве при этом обещали, что все необходимые законодательные акты будут готовы в течение 2020 года.

Первым из операторов «большой четверки» услугу по подключению eSIM в своих точках продаж запустил в 2019 году Tele2, получив соответствующее разрешение Минкомсвязи. Также сейчас подключить eSIM от Tele2 можно при личном обращении в магазинах re:Store и «Связной».