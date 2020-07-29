Досудебное рассмотрение споров граждан с микрофинансовыми организациями (МФО), которое больше полугода осуществляется финансовым уполномоченным, в подавляющем большинстве случаев заканчивается в пользу потребителей, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.



В России с 1 января 2020 года действует новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО. До подачи иска к МФО потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры с размером требований до 500 тыс. рублей. Принятие и рассмотрение обращений потребителей осуществляется финансовым уполномоченным бесплатно.

Как рассказал Воронин, в первом полугодии клиенты МФО направили финансовому уполномоченному 323 обращения. В структуре обращений большая часть дел (99, или 30,7%) приходится на споры, связанные с невозвратом МФО платы за дополнительные услуги. «Это, в частности, страхование жизни или здоровья заемщика, иные страховые продукты, СМС-информирование, юридическая поддержка потребителя. Практика рассмотрения таких споров свидетельствует, что нередко согласие заемщика на ту или иную услугу кредитором не получено или получено с нарушением законодательства», — подчеркивает Воронин. Так, например, для онлайн-займов характерна ситуация, когда кредитор в заявлении о предоставлении займа предустанавливает отметку о согласии заемщика на приобретение дополнительной услуги, а при оформлении займа в офисе МФО заявление о предоставлении займа может выдаваться с предустановленной типографским способом отметкой о согласии на услугу, что не позволяет потребителю отказаться от соответствующей услуги.

Также потребители направляли обращения по спорам с МФО из-за несогласия с расчетом процентов (57, или 17,7%) и в связи с расхождением расчетов неустойки (26, или 8%). «Значительная часть таких требований связана с навязыванием дополнительных услуг при выдаче займа, стоимость которых включается в общую сумму займа, увеличивая тем самым и размер процентов. Классическим примером навязывания является включение стоимости какой-либо страховки. Споры связаны также с тем, что МФО начисляют проценты за срок фактического пользования займом по ставке, превышающей среднерыночное значение полной стоимости потребительского займа. Последнее устанавливается Центральным банком Российской Федерации», — отмечает Воронин.

За отчетный период по результатам рассмотрения обращений в отношении МФО финансовыми уполномоченными принято 32 решения, в 24 случаях (75%) требования клиентов микрофинансовых организаций финансовые уполномоченные удовлетворили. «Если говорить про решения об отказе в удовлетворении требований, то на сегодняшний день соответствующие решения зачастую принимаются потому, что МФО в добровольном порядке удовлетворяют требования потребителей, не дожидаясь решения финансового уполномоченного», — рассказывает Воронин.

Главный финансовый уполномоченный отмечает, что значительную часть обращений (108) принять к рассмотрению не удалось, так как заявители нарушили претензионный порядок и предварительно не обратились с претензией к МФО. При этом всем заявителям даются разъяснения о порядке подачи обращения к финансовому уполномоченному.