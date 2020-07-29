Вчера глобальные рынки акций двигались в боковом тренде – инвесторы были разочарованы весьма слабыми отчетностями корпоративного сектора, еще раз убедившись в том, что борьба с пандемией Covid-19 далека от завершения. Российский рынок акций шел вниз, и по итогам дня индекс РТС опустился на 0,8% до 1 256 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,2% до 2 891 пунктов; акции золотодобывающих компаний консолидировали рост последних дней. Цены на золото с самого начала торгового дня отскочили назад от достигнутых днем ранее максимумов – индекс XAU прибавил 0,6% до 1 953 пунктов. Курс рубля ослаб на 1,3% до 72,52 руб./долл. на фоне укрепления доллара – долларовый индекс DXY укрепился на 0,05% до отметки 93,69. Цены на нефть были устойчивы – Brent опустилась на 0,1% до 43,36 долл./барр.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх в ожидании итогов заседания ФРС США: Сегодня инвесторы ожидают итогов заседания ФРС, в ходе которого регулятор, как ожидается, подтвердит свои обязательства в отношении мер финансовой поддержки и раскроет прочие параметры своей монетарной политики; кроме того, инвесторы пристально следят за обсуждением нового пакета стимулов в США, который должен быть принят уже на этой неделе,до начала сезона отпусков в правительстве США. Эти события обретают повышенную важность у инвестиционного сообщества на фоне ослабления курса доллара до двухлетнего минимума. Несмотря на неоднозначный новостной фон на азиатских рынках, мы ожидаем, что российский рынок акций на открытии будет расти; в лидерах роста, как ожидается, будут сырьевые экспортеры (компании горно-металлургического и нефтегазового секторов). Укрепление курса рубля к доллару поддержит акции российских компаний, ориентированных на внутренний рынок – ритейлеров, сектор недвижимости, энергетические компании и банки.

Сбербанк (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): прогноз финансовых результатов за 2К20 по МСФО Сбербанк 30 июля представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Мы ожидаем, что банк представит весьма сильные для кризисного квартала показатели, учитывая, что самые худшие ожидания в отношении качества кредитного портфеля не материализовались. В то же время, следует понимать, что устойчивость ЧПМ в течение 2К в дальнейшем не сохранится – мы ожидаем давление на этот показатель, начиная с 3К20 и далее на фоне переоценки кредитного портфеля по более низким ставкам. Это является ключевым фактором давления на акции банка, так как он ограничивает потенциал восстановления ROE до докризисных уровней.

Прогноз финансовых результатов за 2К20: Мы ожидаем, что чистый процентный доход вырастет на 10% г/г и на 4% к/к на фоне снижения стоимости фондирования и отчислений в АСВ, в результате которых ЧПМ вырастет на 6 б. п. г/г и на 4 б. п. к/к. По нашей оценке, чистый комиссионный доход снизится на 5% г/г на фоне слабой бизнес активнос ти в период карантина в апреле-мае. Мы ожидаем, что операционные расходы вырастут на 4% г/г в 2К20, отражая запуск программы экономии затрат. Это приведет к операционной прибыли до отчислений в резервы в 2К20 в размере 320 млрд руб. (+3% г/г и на неизменном уровне к/к). По нашему прогнозу, стоимость риска за 2К20 составит примерно 2,8%, отражая недавнюю динамику месячный данных по РСБУ. В итоге мы ожидаем, что чистая прибыль за 2К20 снизится на 48% г/г до 131 млрд руб. (при ROAE на уровне 11,2%).

Информация о телефонной конференции. В тот же день Сбербанк проведет телефонную конференцию в 17:00 мск / 15:00 по лондонскому времени / 10:00 по нью-йоркскому времени. Номера для участия мы приводим ниже:для звонков из России: - +7 495 646 9190; для звонков из Великобритании: - +44 (0) 330 336 9411; для звонков из США: - +1 786 789 4797. Пароль: 7002439 (для прослушивания на русском языке); 8596706 (для прослушивания на английском языке).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА): прогноз финансовых результатов за 2К20 по МСФО Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $15/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 616 руб./обыкновенную акцию) завтра, 30 июля, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы считаем Магнит одним из структурных выгодоприобретателей периода пандемии и ожидаем, что компания представит сильные финансовые результаты за 2К20; согласно нашему прогнозу, выручка вырастет на 13% г/г, а рентабельность EBITDA составит 7,3%. В ходе телефонной конференции основное внимание, судя по всему, будет уделяться июльским трендам и обновленной информации о долге и дивидендных выплатах. Акции компании уже выросли в цене на 39% с начала года, торгуясь по коэффициенту 6,3x EV/EBITDA 2020П. При текущих уровнях котировок дисконт к X5 сузился до 6%, однако мы считаем, что возможности по улучшению рентабельности рынок пока полностью не учел.

Прогноз финансовых результатов за 2К20: Мы ожидаем, что выручка за 2К20 составит 385 млрд руб., увеличившись на 13% г/г и замедлившись с роста на 18,5% г/г в 1К20 на фоне замедления роста торговых площадей. В то же время мы ожидаем, что рост LfL-выручки будет сопоставим с 1К20 – согласно нашему прогнозу, снижение трафика в период карантина будет более чем нейтрализовано ростом чека в соответствии с отраслевыми трендами в целом. Смещение спроса из сегмента HoReCa (гостиницы, кафе и рестораны), традиционных ритейлеров и меньших по размеру конкурентов, а также усилия компании, направленные на улучшение ассортимента, должны были поддержать продажи Магнита в 2К20. Мы ожидаем, что рентабельность EBITDA вырастет на 0,2 п. п. г/г до 7,3%, главным образом, на фоне снижения промоактивности и покупок более дорогостоящих товаров, улучшения условий закупок и снижения порчи, а также позитивного эффекта операционного левереджа. По нашему прогнозу, чистая прибыль за 2К20 составит 9,5 млрд руб., главным образом, на фоне тех же факторов, что и EBITDA.

Информация о телефонной конференции. В тот же день Магнит проведет телефонную конференцию в 17:00 мск / 15:00 по лондонскому времени / 10:00 по нью-йоркскому времени. Номера для участия мы приводим ниже: для звонков из России: - +7 499 609 1260; для звонков из Великобритании: - +44 330 027 1446; для звонков из США: - +1 334 777 6978. Пароль:986990.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

МТС получила первую в России лицензию 5G; НЕЙТРАЛЬНО МТС (MBT US/MTSS RX, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,70/330 РУБ.) получила первую российскую лицензию на оказ ание услуг сотовой связи пятого поколения (5G). Она предусматривает использование диапазона радиочастот 24,25 –24,65 ГГц, по стандарту 5G/IMT-2020. Лицензия охватывает 83 российских региона и действительна до 16 июля 2025 г. В настоящий момент МТС планирует запустить решения на основе 5G для корпоративных клиентов. Получение лицензии 5G, действующей на всей территории России, – важный шаг в развитии инновационных телекоммуникационных решений, расширяющий технологическую экспертизу и способствующий росту монетизации современных сервисов B2B компании МТС. Тем не менее, мы не ожидаем, что сервисы на основе использования 5G станут заметной частью выручки МТС, пока не прояснится вопрос с предоставлением мобильным операторам наиболее подходящего спектра частот 3,4-3,8 ГГц (который сейчас используют Минобороны и Роскосмос) для гражданского пользования. Соответственно мы не ожидаем, что капиталовложения МТС в развитие 5G будут значительными в ближайшее время.

Яндекс: неоднозначные финансовые результаты за 2К20, потенциал повышения прогнозов ограничен; НЕЙТРАЛЬНО Компания YNDX (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) вчера представила неоднозначные финансовые результаты за 2К20 по МСФО – выручка от интернет-рекламы оказалась ниже прогноза (она снизилась на 15% г/г против наших ожиданий спада на 12%), тогда как EBITDA оказалась сильной, превысив консенсус-прогноз и наши ожидания, соответственно, на 6-8%. Динамика выручки от продажи интернет-рекламы Яндекса явно отставала от Mail.ru в 2К20, что, по всей видимости, связано с более высокой долей МСБ в клиентской базе Яндекса, которые, как известно, особенно сильно пострадали от карантинных мер, и мы ожидаем, что это отставание в 3К20 продолжится. Яндекс воздержался от прогнозов на оставшуюся часть года, заявив о продолжающейся экономической неопределенности и слабой прогнозируемости второй волны пандемии в качестве основного риска. Если карантинные меры повторно вводится не будут, компания может продемонстрировать сильный рост в 2020 г., что, по всей видимости, рынок уже отразил должным образом в котировках. Отметим также, что текущий консенсус-прогноз агентства BBG не учитывает консолидации Яндекс.Маркета с конца июля (способствующей росту выручки и размывающей EBITDA), а также начало строительства новой штаб-квартиры (запланировано на осень). В целом мы считаем, что финансовые результаты за 2К20 не поддерживают нынешнее ралли акций YNDX.

Выручка соответствует прогнозу, EBITDA преподнесла позитивный сюрприз. Консолидированная выручка Яндекса за 2К20 в размере 41,4 млрд руб.(не изменилась г/г) соответствует как нашему прогнозу, так и консенсус-прогнозу рынкаи близка к верхней границе прогнозного диапазона (41,8 млрд руб.). Скорректированная EBITDA в размере 8,5 млрд руб. (что на 35% ниже г/г) превзошла более ранний прогноз компании, опередив на 8-6%, соответственно, наш прогноз и консенсус-прогноз рынка. Поиск и портал (без учета продаж устройств) продемонстрировал рентабельность на уровне 45,5% (что на 3,0 п. п. выше ожиданий) на фоне мер, направленных на сокращение затрат. EBITDA сегмента Такси составила положительные 0,25 млрд руб. (в сравнении с прогнозом компании, который соответствовал диапазонуот 0 до - 0,5 млрд руб.). После привлечения $1 млрд в рамках публичного и частного размещения новых акций в конце июня, по состоянию на 30 июня денежныесредства и срочные депозиты на балансе компании составили 242 млрд руб. ($3,5 млрд), из них 24,4 млрд руб. ($0,3 млрд) относилось к сегменту Такси.

Яндекс пока не представил официальный прогноз на 2020 г. Потенциал восстановления в 3К-4К в целом рынок уже учел в котировках: Яндекс воздержался от прогноза на оставшуюся часть 2020 г., заявив о продолжающейся неопределенности в связи с пандемией, из-за чего компания не может с достаточной степенью надежности спрогнозировать темпы и сценарий восстановления своих бизнесов. Хотя менеджмент был весьма уверенно настроен в отношении текущих восстановительных трендов (в том числе в основном сегменте интернет-рекламы), предметом главной неопределенности все же является ситуация с пандемией в 2П20. Если карантинные меры повторно вводится не будут, компания может показать сильный рост в 2020 г., что рынок, судя по всему, уже отразил должным образом в котировках. Текущий консенсус-прогноз агентства BBG (без учета консолидации Яндекс.Маркета) предусматривает ускорение роста выручки с 12,4% в 1П20 до 19,2% в 2П20 и рост выручки на 16,1% по итогам 2020 г., рентабельность EBITDA за 2П20 ожидается на устойчивом уровне 23,7%.

Ключевые тренды по сегментам:

Выручка от продажи интернет-рекламы оказалась ниже ожиданий и снизилась на 15% г/г; отставание может продолжиться и в 3К20. Совокупная выручка сегмента Портал и поиск соответствует нашим ожиданиям (25,5 млрд руб.), при этом выручка от продажи устройств превзошла ожидания (0,54 млрд руб. против прогнозных 0,24 млрд руб.), тогда как выручка от основного бизнеса оказалась ниже ожиданий (на 1,2% ниже прогноза). Цена за клик (CPC) снизилась на 30% г/г против снижения на 9-2% г/г в предыдущие три квартала. Выручка от продажи интернет-рекламы снизилась на 15% г/г (в том числе выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса снизилась на 11% г/г, тогда как выручка от продажи рекламы на сайтах партнеров Яндекса снизилась на 31% г/г) в сравнении с нашим прогнозом спада на 12% г/г (мы ожидали снижение выручки от продажи рекламы на сайтах Яндекса на 10% г/г и на 22% – на сайтах партнеров Яндекса). По заявлению менеджмента, выручка (без учета расходов на привлечение трафика (TAC)) снизилась на 17-10% г/г в апреле и мае и не изменилась в годовом сопоставлении в июне. Мы связываем отставание Яндекса от Mail.ru, у которой выручка от продажи интернет-рекламы снизилась на 5,2% г/г в 2К20,главным образом, с более высокой долей МСБ в клиентской базе Яндекса в сравнении с Mail.ru (примерно 50% против менее 25% у Mail.ru). Хотя выручка от продажи рекламы (без учета TAC) вернулась в зону роста в июле (+5-6% г/г), мы ожидаем, что отставание Яндекса на рынке интернет-рекламы в 3К20 продолжится из-за структурных факторов.

Совокупная выручка сегмента Портал и поиск соответствует нашим ожиданиям (25,5 млрд руб.), при этом выручка от продажи устройств превзошла ожидания (0,54 млрд руб. против прогнозных 0,24 млрд руб.), тогда как выручка от основного бизнеса оказалась ниже ожиданий (на 1,2% ниже прогноза). Цена за клик (CPC) снизилась на 30% г/г против снижения на 9-2% г/г в предыдущие три квартала. Выручка от продажи интернет-рекламы снизилась на 15% г/г (в том числе выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса снизилась на 11% г/г, тогда как выручка от продажи рекламы на сайтах партнеров Яндекса снизилась на 31% г/г) в сравнении с нашим прогнозом спада на 12% г/г (мы ожидали снижение выручки от продажи рекламы на сайтах Яндекса на 10% г/г и на 22% – на сайтах партнеров Яндекса). По заявлению менеджмента, выручка (без учета расходов на привлечение трафика (TAC)) снизилась на 17-10% г/г в апреле и мае и не изменилась в годовом сопоставлении в июне. Мы связываем отставание Яндекса от Mail.ru, у которой выручка от продажи интернет-рекламы снизилась на 5,2% г/г в 2К20,главным образом, с более высокой долей МСБ в клиентской базе Яндекса в сравнении с Mail.ru (примерно 50% против менее 25% у Mail.ru). Хотя выручка от продажи рекламы (без учета TAC) вернулась в зону роста в июле (+5-6% г/г), мы ожидаем, что отставание Яндекса на рынке интернет-рекламы в 3К20 продолжится из-за структурных факторов. Рентабельность сегмента Такси превзошла ожидания. Выручка сегмента Такси в размере 12,5 млрд руб. (+42% г/г) оказалась немного выше (на 1-3%) верхней границы прогноза компании и нашей оценки. Выручка такси выросла на 3% г/г на фоне сильного роста сегмента B2B (+ 49% г/г, учитывается на валовой основе), без учета выручки B2B она снизилась на 3% г/г. Сегмент беспилотных автомобилей преподнес сюрприз, впервые показав выручку в размере 55 млн руб. благодаря доставке роботами Яндекс.Ровер в Сколково. Вклад Яндекс.Лавки в совокупную выручку сегмента Такси составил 2,3 млрд руб. в 2К20, что близко к нашей оценке (2,4 млрд руб.). Что касается рентабельности, сервис поездок и фудтеха показали положительную EBITDA на уровне 0,99 млрд при рентабельности 8,0% (не изменилась г/г), выиграв от улучшения экономических характеристик сервиса Яндекс.Еда и мер по сокращению расходов. Постоянные издержки снизились примерно на 1,7 млрд руб. в сравнении с их уровнем до пандемии. В дальнейшем сегмент Такси продолжит поиски баланса между рентабельностью и инвестициями (главным образом, в Яндекс.Лавку).

Выручка сегмента Такси в размере 12,5 млрд руб. (+42% г/г) оказалась немного выше (на 1-3%) верхней границы прогноза компании и нашей оценки. Выручка такси выросла на 3% г/г на фоне сильного роста сегмента B2B (+ 49% г/г, учитывается на валовой основе), без учета выручки B2B она снизилась на 3% г/г. Сегмент беспилотных автомобилей преподнес сюрприз, впервые показав выручку в размере 55 млн руб. благодаря доставке роботами Яндекс.Ровер в Сколково. Вклад Яндекс.Лавки в совокупную выручку сегмента Такси составил 2,3 млрд руб. в 2К20, что близко к нашей оценке (2,4 млрд руб.). Что касается рентабельности, сервис поездок и фудтеха показали положительную EBITDA на уровне 0,99 млрд при рентабельности 8,0% (не изменилась г/г), выиграв от улучшения экономических характеристик сервиса Яндекс.Еда и мер по сокращению расходов. Постоянные издержки снизились примерно на 1,7 млрд руб. в сравнении с их уровнем до пандемии. В дальнейшем сегмент Такси продолжит поиски баланса между рентабельностью и инвестициями (главным образом, в Яндекс.Лавку). Сильная динамика Медиасервисов; выручка Классифайдов и Экспериментальных направлений ниже ожиданий. Совокупная выручка прочих сегментов (5,4 млрд руб.) оказалась близка к нижней границе прогнозного диапазона компании и отстала от нашего прогноза, главным образом, на фоне слабой динамики выручки Классифайдов и Экспериментальных направлений. Выручка Классифайдов снизилась на 32% г/г (тогда как мы прогнозировали рост на 3%), так как карантинные меры, по всей видимости, оказали более сильное давление на продажи подержанных автомобилей (Auto.ru) и активность в сегменте недвижимости (Яндекс.Недвижимость). В сегменте Экспериментальных направлений особенно сильно от карантинных мер пострадал Яндекс.Драйв, тогда как другие бизнесы показали рост в годовом сопоставлении. В то же время выручка сегмента Медиасервисов опередила наш прогноз на 12%, показав немного более сильную в сравнении с нашим прогнозом динамику EBITDA.

Яндекс.Маркет: GMV маркетплейса “Беру” выросла в 3,5 раза г/г на фоне эффекта низкой базы, убыток по EBITDA за квартал составил 1,8 млрд руб. Совокупная выручка Яндекс.Маркета выросла на 89% г/г в 2К до 7,2 млрд руб. на фоне сильной динамики выручки как сервиса сравнения цен (+ 33% г/г), так и маркетплейса “Беру” (GMV “Беру” выросла на 247% г/г). Компания не раскрывает на данном этапе размер выручки в абсолютном выражении каждого из двух сегментов. Выручка 3P маркетплейса (которая учитывается на основе комиссионных) сейчас составляет 56% и выручка 1P (учитываемая на валовой основе) – 44% выручки “Беру”. Убыток по скорректированной EBITDA Яндекс.Маркета составил 1,8 млрд руб. в сравнении с 2,0 млрд руб. годом ранее (при негативной рентабельности EBTDA соответственно на уровне -25,0% и - 52,5%). На балансе Яндекс.Маркета на 30 июня имелось 17,8 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов. Яндекс учитывает Яндекс.Маркет в отчетности за 2К20 методом долевого участия (убыток 946 млн руб. ниже строки EBITDA). Компания начнет консолидировать Яндекс.Маркет на своем балансе с 24 июля 2020. На проформа основе, с учетом Яндекс.Маркета,EBITDA группы составила 6,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – 1,2 млрд руб. в 2К20.

Итоги телефонной конференции:

Июльские тренды: 1) Выручка Дзен на аннуализированной основе, как ожидается, должна превысить 8 млрд руб. (против 7,9 млрд руб. в марте); 2) GMV Такси выросла более чем на 20% г/г; количество поездок также увеличилось более чем на 20% г/г;  Строительство штаб-квартиры должно начаться осенью. Компания не предоставила информации о совокупных расходах по проекту на данном этапе. Менеджмент указывает на сумму до $500 млн в качестве положительной ЧПС (чистой приведенной стоимости) проекта на долгосрочном горизонте.

Яндекс выиграет от нового налогового режима для российских разработчиков ПО – позитивный эффект на EBITDA (доход от снижения страховых взносов нейтрализует негативное влияние 0% НДС), вероятно, будет находиться в зоне однозначного роста в процентах, начиная с 2021 г.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)