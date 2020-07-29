На должность заместителя председателя правления Россельхозбанка назначена Евгения Ленская. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

«В новой должности Евгения Ленская будет курировать работу маркетинга и коммуникаций банка и группы компаний», — отмечается в релизе.

Ленская является выпускницей Московского государственного технического университета и Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В 2013 году получила диплом University of Chicago Booth School of Business по программе развития лидерства в Лондоне, указано в биографической справке.

До прихода в Россельхозбанк Ленская занимала должность вице-президента по маркетингу и общественным связям Почта Банка, где работала с 2016 года.



Ленская обладает более чем 20-летним опытом работы. Карьеру в банковском секторе начала в банке «Русский Стандарт». С 2007 года присоединилась к банку ВТБ 24, где занимала сначала должность начальника управления продуктовых коммуникаций, а затем позицию заместителя директора департамента маркетинга и общественных связей. С 2014 года работала директором по маркетингу и общественным связям в Лето Банке (сейчас Почта Банк. — Прим. Банки.ру).