Аналитики спрогнозировали, что доллар будет торговаться в августе 2020 года в диапазоне 71—75 рублей, а евро — 82—86 рублей, пишут «Известия» . Удорожание российской валюты к доллару возможно, если нефть вырастет в цене, однако вероятность этого невелика, считают эксперты. По их мнению, если вернется пандемия, российская валюта подешевеет еще сильнее.

Для самого доллара июль имеет все шансы стать худшим месяцем за последние десять лет. К евро он подешевел уже на 4,5% — с 1,125 доллара до 1,1752 доллара, по данным Bloomberg. Также доллар сдает позиции и к денежным единицам других развитых стран. Золото, цена на которое номинирована в американской валюте, соответственно, дорожает. Инвесторы, вложившиеся в этот актив в начале года, заработали на нем более 25% прибыли.

Главной причиной неприятностей доллара стала политика Федеральной резервной системы США и американского правительства, объяснил ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В 2020 году ФРС может «напечатать» до 20% ВВП страны, поскольку именно она становится покупателем нового госдолга, добавил он. Также против доллара сейчас играют высокая безработица и продолжающийся рост числа заболевших COVID-19, прокомментировал аналитик «Финама» Сергей Дроздов. Как считают эксперты, бенефициарами по-прежнему останутся валюты развитых стран — евро, фунт, швейцарский франк и канадский доллар. Для фундаментальных изменений, чтобы доллар ослабил позиции в качестве основной единицы международных расчетов и резервной валюты, предпосылок в данный момент нет.

На курс рубля влияет не только динамика снижения доллара к евро и другим валютам развитых стран, но и множество других факторов, отметили эксперты. Среди основных причин — сокращение притока капитала в ОФЗ после снижения ключевой ставки ЦБ, восстановление импорта и спроса на иностранную валюту со стороны граждан, начинающих планировать отдых за рубежом.

В августе причин для укрепления рубля нет, доллар будет торговаться в диапазоне 71—75 рублей, а евро — 82—86 рублей, прогнозирует экономист компании «БКС Премьер» Антон Покатович. При базовом сценарии до конца квартала доллар будет стоить 70—75 рублей, а евро — 84—86 рублей. Но если вернется пандемия, национальная валюта откатится до значений 77—79 для доллара и 89—91 для евро, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Прогноз на конец года — 73—76 рублей за доллар и 88—90 рублей за евро.