Почта России готова начать тестирование новой схемы развития трансграничной торговли, если ее одобрит руководство страны.
Почта России во вторник представила правительству РФ новую схему развития трансграничной торговли, которая позволяет использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок из-за границы. В результате минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного дня, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Сейчас доставка через таможенные склады возможна лишь в B2B-сегменте. На таких складах действует особый режим, предполагающий хранение зарубежных товаров в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. По замыслу Почты России, если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, зарубежные продавцы смогут создать на территории России товарный запас, что позволит в разы сократить отрезок времени между кликом на сайте и доставкой потребителю.
«В рамках режима таможенного склада сроки доставки резко сократятся — до одного дня, — прокомментировал эту инициативу глава АКИТ Артем Соколов. — Здесь уже будет ответственность за безопасность товаров, упрощенная сертификация, потребителя будет защищать наше законодательство, потому что товар будет находиться на территории РФ».
Сейчас же сроки доставки составляют две-три недели, и российское законодательство не может полностью защитить потребителя при покупке в иностранном интернет-магазине, поскольку за безопасность заказанных за рубежом товаров никто не отвечает, отметил эксперт.
Помимо увеличения скорости доставки товаров, новая схема даст потребителю доступ к более широкому ассортименту товаров, а продавцу позволит сократить ряд издержек и обеспечить стабильный спрос, отметил во вторник на совещании по трансграничной торговле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Государство же сможет повысить прозрачность таких сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы», — сказал он.
Почта России готова начать тестирование этой схемы, если она будет одобрена руководством страны, в феврале 2021 года, сообщил гендиректор Почты России Максим Акимов. В качестве пилотных территорий он предлагает использовать Московскую область и Новосибирск, где есть необходимая технологическая база.
Говоря о сроках доставки, он отметил, что, например, из подмосковного хаба для Центральной России они могут составить один-два дня. «Доставка (займет) до одного-двух дней, если мы будем брать Центральную Россию», — уточнил Акимов.
Глава правительства поручил главе Минкомсвязи РФ Максуту Шадаеву доработать проект концепции совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой. После доработки концепцию планируется представить партнерам России по Евразийскому экономическому союзу.
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