Почта России во вторник представила правительству РФ новую схему развития трансграничной торговли, которая позволяет использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок из-за границы. В результате минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного дня, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Сейчас доставка через таможенные склады возможна лишь в B2B-сегменте. На таких складах действует особый режим, предполагающий хранение зарубежных товаров в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. По замыслу Почты России, если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, зарубежные продавцы смогут создать на территории России товарный запас, что позволит в разы сократить отрезок времени между кликом на сайте и доставкой потребителю.

«В рамках режима таможенного склада сроки доставки резко сократятся — до одного дня, — прокомментировал эту инициативу глава АКИТ Артем Соколов. — Здесь уже будет ответственность за безопасность товаров, упрощенная сертификация, потребителя будет защищать наше законодательство, потому что товар будет находиться на территории РФ».

Сейчас же сроки доставки составляют две-три недели, и российское законодательство не может полностью защитить потребителя при покупке в иностранном интернет-магазине, поскольку за безопасность заказанных за рубежом товаров никто не отвечает, отметил эксперт.

Помимо увеличения скорости доставки товаров, новая схема даст потребителю доступ к более широкому ассортименту товаров, а продавцу позволит сократить ряд издержек и обеспечить стабильный спрос, отметил во вторник на совещании по трансграничной торговле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Государство же сможет повысить прозрачность таких сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы», — сказал он.

Почта России готова начать тестирование этой схемы, если она будет одобрена руководством страны, в феврале 2021 года, сообщил гендиректор Почты России Максим Акимов. В качестве пилотных территорий он предлагает использовать Московскую область и Новосибирск, где есть необходимая технологическая база.



Говоря о сроках доставки, он отметил, что, например, из подмосковного хаба для Центральной России они могут составить один-два дня. «Доставка (займет) до одного-двух дней, если мы будем брать Центральную Россию», — уточнил Акимов.

Глава правительства поручил главе Минкомсвязи РФ Максуту Шадаеву доработать проект концепции совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой. После доработки концепцию планируется представить партнерам России по Евразийскому экономическому союзу.

