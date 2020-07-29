Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2019—2020 финансового года (завершились 30 июня) снизилась на 3,6% — до 8,729 млрд долларов, сообщается в отчетности организации.



В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 3,92 доллара против 3,97 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa в указанном периоде снизилась менее чем на 1% и составила 16,745 млрд долларов.

Чистая прибыль Visa Inc. по итогам III квартала сократилась на 23,4%, составив 2,373 млрд долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании была равна 1,07 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 17% — до 4,837 млрд долларов при прогнозе в 4,82 млрд долларов.

Компания отмечает, что распространение COVID-19 создало значительную неопределенность в мировой экономике. В связи с этим Visa не предоставила прогноз на весь финансовый год, но при этом ожидает дальнейшего влияния вируса на собственные финансовые показатели.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.