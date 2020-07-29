Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам первого полугодия 2020 года составила 126 млн евро против убытка в 2,949 млрд евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности банка.

Разводненный убыток на акцию составил 0,13 евро против убытка год назад в 1,59 евро. Выручка достигла 12,637 млрд евро, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.