Количество фальшивых денежных знаков в национальной валюте, выявленных в банковской системе России во II квартале 2020 года, сократилось на 31,5% по сравнению с I кварталом и составило 7 725 штук, свидетельствуют материалы регулятора .



Среди выявленных подделок обнаружено 6 155 поддельных пятитысячных банкнот, 1 191 поддельная банкнота номиналом 1 000 рублей, 206 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (3). Вместе с тем было выявлено 58 поддельных монет номиналом 10 рублей и четыре поддельные монеты номиналом 5 рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.

Поддельных банкнот иностранных государств во II квартале 2020 года было выявлено 344 шт., что на 26,6% меньше, чем в I квартале 2020 года. Из них в апреле обнаружено 156 подделок, в мае — 76, в июне — 112.

Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (306). Поддельных банкнот евро обнаружено 28. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (10).